电动轮椅单车径行驶兼超载 边揸车边手抱幼童「劲牙烟」 仲有一个企车尾？运输署咁回应...

更新时间：07:00 2026-02-15 HKT
发布时间：18:33 2026-02-13 HKT

电动单车、电动滑板车等电动可移动工具，近年在港越趋普及，不少市民和外卖车手会冒违法风险，在行人路、单车径、甚至马路上行驶。此外，电动轮椅亦不时有险象环生，《星岛头条》接获读者报料，日前在将军澳宝邑路、至善街一带单车径上，有一辆电动轮椅不但疑违规在单车径上行驶， 一名幼童更坐在轮椅驾驶者的大腿上「手抱」，车尾甚至怀疑经改装，再多站一名女生，读者目睹该轮椅正在「落斜」，倘不小心煞车或有其他车冲出，后果不堪设想。

报料人：轮椅载两人 倘煞车后果不堪设想

读者表示，见到事主「手抱」幼童，直言「觉得非常危险」，相信轮椅经改装、车尾更加装后轮和脚踏，而该站立的女生更一手扶住轮椅，一手在低头玩手机。读者形容涉事轮椅人士超载行为自私，不但无顾及同行人士安全、更对其他骑单车人士构成风险。

运输署：电动轮椅不可在单车径上使用

运输署回复《星岛头条》查询表示，为医疗需要而制造的电动轮椅，属步行辅助工具，可协助行动不便的人士出行。一般而言，电动轮椅可在行人路使用，而使用电动轮椅的人士须遵守与行人相关的规则和指示，包括不可在单车径上使用。此外，根据《简易程序治罪条例》（第228章），任何人士若在公众地方罔顾后果或疏忽地驾驶，或其驾驶的速度或方式会对公众产生危险，便属违法。

安全隐患增加 陆伟雄促修例与时并进 

大律师陆伟雄向《星岛头条》表示，电动轮椅在法律上被视为「行人辅助工具」，而非正式交通工具，因此理应在行人路上使用。然而，香港目前无针对电动轮椅违规行为法例。他指，若发生碰撞或造成严重阻塞，执法人员或可引用《简易程序治罪条例》（第228章）第4条(8)作出检控，该条例禁止任何人在无明显需要而在行人路上策骑或驾驶。

陆伟雄坦言，考虑到电动轮椅使用者多为残疾或弱势人士，多以警告、劝告及教育先行。然而，随著电动轮椅日渐普及，甚至被滥用及改装，其速度有时比单车更快，对公众构成的安全隐患日益增加。陆伟雄认为法例应与时并进，建议针对电动轮椅修例达致「立竿见影」的阻吓效果，认为现行法例已「不合时宜」，例如《简易程序治罪条例》中仍保留涉及「马匹」的字眼，反映法例早已过时。

陆伟雄直言，法例应与时并进，建议针对电动轮椅修例达致「立竿见影」的阻吓效果。
记者：陈俊豪

