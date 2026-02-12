官恩娜家族争产战丨三名姨母要求先以遗产支付讼费 官恩娜母亲麦银丽不反对 冯明业反对但败诉

艺人官恩娜（Ella）已故外婆劳笑凤生前把逾4000万元资产赠予官恩娜胞兄官仲铭，再立遗嘱把遗产全数赠予「契仔」冯明业，官恩娜三名姨母质疑冯明业与官恩娜一家合谋夺走外婆毕生财产，前年在高院经审讯后，法官陈嘉信裁定外婆劳笑凤生前所立、唯一受益人订为「契仔」冯明业的遗嘱无效，下令麦银丽及冯明业需向三名姨母支付讼费。三名姨母要求先以遗产支付讼费，麦银丽不反对，冯明业则提出反对。陈官经考虑后批准动用遗产先付讼费，麦银丽与冯明业须还款到遗产，是日聆讯讼费10.5万元则须由冯明业支付。

早前裁定麦银丽与冯明业败诉须付讼费

官恩娜已故外婆劳笑凤的长女麦银娣、三女麦丽萍及么女麦美华，早前入禀高等法院控告劳笑凤的次女、官恩娜母亲麦银丽，以及麦银丽的男性好友、劳笑凤「契仔」冯明业，指麦银丽及冯明业两人欺诈没有精神上行为能力的八旬老妇，迫使劳笑凤把逾4000万元资产赠予官恩娜胞兄官仲铭作「生前礼物」，再立遗嘱把遗产全数赠予冯明业，要求法庭裁定外婆遗嘱无效。

此争产审讯历时19日，法官陈嘉信去年裁定外婆劳笑凤立遗嘱时受到麦银丽及冯明业的不当影响，麦银丽及冯明业要求外婆劳笑凤立遗嘱的真正目的是防止其他原本有权获得遗产的人士，质疑外婆劳笑凤生前把资产转移给官家的交易；最终裁定官恩娜三名姨母胜诉，官恩娜母亲麦银丽及其男性好友冯明业败诉。

官恩娜姨母麦银娣。资料图片

三位姨母之一麦丽萍。资料图片

麦美华。资料图片

由于陈官裁定外婆劳笑凤是在不知情和未经她批准下立遗嘱，故裁定外婆劳笑凤是在未有立下遗嘱而去世，宣布外婆劳笑凤在2013年10月7日所立的遗嘱无效，下令麦银丽及冯明业需向三名姨母支付讼费，而麦银丽及冯明业需支付三名姨母两名大律师的讼费。

先由遗产支付讼费随后由两被告补回

三名姨母要求先动用遗产来支付其讼费，麦银丽并不反对，但冯明业提出反对，认为不应由遗产先行支付，又争议两名大律师的讼费太多，要求法庭减至一名大律师的讼费。三名姨母一方交代她们现时只成功取回外婆劳笑凤的中半山凤凰阁物业，但现时尚未出售，有待本案上诉结果后才决定会否出售。

陈官经考虑后认为，本案审讯长达19日，涉及2000页文件、20名事实证人及2名专家证人，属复杂的遗产诉讼，批出两名大律师的讼费实属合理，最终批准三名姨母先动用遗产支付两名大律师的讼费，待日后由麦银丽及冯明业补回款项至遗产。而是日争拗讼费的聆讯讼费10.5万元则需由冯明业支付。

案件编号：HCAP37/2015

法庭记者：刘晓曦