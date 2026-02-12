屯门井头村谋杀｜涉用不锈钢煲杀夫被控谋杀 五旬妇留医无法出庭 下周一再讯

屯门井头中村谋杀案，63岁丈夫与51岁妻子时有口角，妻子本周一涉嫌用不锈钢煮食煲杀夫，女儿下午放学回家发现父亲昏卧床上，报案求助。涉案妻被控1项谋杀罪，原订今早在屯门裁判法院首次提堂，惟因身体不适暂时留医，案件押后至下周一再讯，以待被告出院应讯，期间被告交由警方看管。

51岁家庭主妇何惠霞，被控于2026年2月9日，在香港新界屯门新秀街井头中村65号谋杀陈均坪。

案件编号：TMCC302/2026

法庭记者：陈子豪