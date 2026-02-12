Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门井头村谋杀｜涉用不锈钢煲杀夫被控谋杀 五旬妇留医无法出庭 下周一再讯

社会
更新时间：12:32 2026-02-12 HKT
发布时间：12:32 2026-02-12 HKT

屯门井头中村谋杀案，63岁丈夫与51岁妻子时有口角，妻子本周一涉嫌用不锈钢煮食煲杀夫，女儿下午放学回家发现父亲昏卧床上，报案求助。涉案妻被控1项谋杀罪，原订今早在屯门裁判法院首次提堂，惟因身体不适暂时留医，案件押后至下周一再讯，以待被告出院应讯，期间被告交由警方看管。

51岁家庭主妇何惠霞，被控于2026年2月9日，在香港新界屯门新秀街井头中村65号谋杀陈均坪。

案件编号：TMCC302/2026
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
17小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
20小时前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
18小时前
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
突发
3小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
即时国际
7小时前
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
2小时前