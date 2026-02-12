政府大力扩展电动车充电设施 目标2035年增至万支高速充电桩 支援约50万辆电动车

政府2021年公布《香港电动车普及化路线图》，推动新能源交通发展，涵盖财政诱因、配套建设及充电网络扩展等不同措施，种种政策诱因下渐见成果。有专家认为，政府可循序渐进增建高速充电桩，为未来进一步推动电动车发展打好基础。



截至2025年底，本港电动车登记总数已突破14.9万辆，占整体车辆16.3%，以私家车尤为突出。电动私家车渗透率(即首次登记车辆中电动车的百分比)由2021年的24%，激增至2025年逾70%，达至每10辆新登记私家车中，有超过7辆属电动车，增速属世界前列。



电动私家车越趋普及，充电设施需求同样激增，政府近年扩展电动车充电设施，目标在2027年中前，将全港充电停车位总数由目前约14万个增至约20万个，增幅超过4成。公众充电桩数目更已由2021年4,700支，大幅增至去年底约16,400支，增幅达2.5倍。



政府目前双线发展充电网络，即私人充电停车位和公共充电网络，以支援不同电动车需要，例如2020年起分两阶段推出合共35亿元的「EV 屋苑充电易资助计划」，推动私人屋苑停车场安装电动车充电基础设施，方便车主在住所停车位充电。

双线发展充电网络 高速充电桩成未来骨干

公共充电网络方面，政府以高速充电桩为骨干，针对支援无法使用私人充电停车位及充电需求高的商用电动车，例如去年中推出的3亿元「高速充电桩鼓励计划」，以及推动油站转型为高速充电站或加装充电设施的措施。这些高速充电桩已逐步投入使用，提供更便捷充电，进一步加速电动车普及进程。



随著充电技术发展，固态电池等理应电力容量更高、充电更快的电池即将面世，将来每支充电桩的充电速度更快，能服务更多电动车，届时所需的充电桩数目亦会有优化空间。



政府上月在立法会环境事务委员会表示，目标是在 2035年增至约1万支公共高速充电桩，可支援约50万辆电动车，以更方便电动车使用者。立法会议员陈绍雄认同政府大力推动高速充电网络发展方向正确，相信1万支公共高速充电桩能满足需求，未来应在合适市区位置加设充电功率达100千瓦或以上的高速桩，节省排队轮候充电时间。

充电站智能化成新焦点

另一立法会议员林铭锋认为，政府在扩展充电网络时，毋须盲目追求充电桩数目，须考虑选址位置，参考科技发展和市场需要，避免资源错配，同时新充电站需智能化，实现无人化及电子支付。



港大创新及资讯管理学学术领域主任万智玺教授接受《星岛》访问时表示，本港推动电动车发展的市场导向策略在全球领先，追求充电桩数量之余，他建议港府牵头打造统一的智能化充电资讯平台，以应对日益增长的充电需求。



万智玺指，现时本港各充电服务商的资讯分散在自家APP，司机常在到达后才发现没有空位或需长时间轮候。他建议仿傚内地高德或百度地图，凭庞大流量整合实时充电资讯，在符合私隐、数据法规前提下，联同大学及业界打通各充电营运商数据，构建统一平台。



他认为未来应重点从室内转向室外场景，循序渐进增建高速充电桩，如改建或在加油站加设快充设施。此外，他认为「换电」模式对充电时间高度集中的商用车，例如的士、巴士、小巴等优势尤其明显，不但能节省大量时间，更能避免因集中充电对电网造成的巨大负荷。



他以内地电池龙头「宁德时代」为例，指换电站占地面积并非想像中庞大，其主要挑战在于投入成本远高于技术成熟的充电桩，成功与否依赖市场需求及与车厂合作。