农历新年｜东坝专线小巴9A加开服务  将灵活加密班次  渔护署加强巡逻营地

一连9日的内地春节黄金周即将来临，约有143万内地旅客经各海、陆、空管制站进入香港，每日平均访港人次按年增加约6%。西贡万宜水库东坝是内地客访港郊游热点之一，运输署表示，已与新界专线小巴第9A号线（北潭涌—万宜水库东坝）营办商协调。今（15日）至2月23日(年初七)，除周末及公众假期提供服务外，平日亦提供服务。

今晨首班车提早至8时半后开出

今早往万宜水库东坝的首班车，已由上午9:30提早至约8时半后开出，方便更多游人。

而小巴会按内地春节黄金周期间( 2月15日至23日 )的需求加密班次，调配额外车辆，由一般周末及假期的4辆小巴，大幅增至不少于30辆，并预留后备车辆和司机。营办商亦会配合警方交通管制措施，灵活加密班次，疏导候车乘客。

运输署团队已于北潭涌渔农自然护理署关闸前方设置信息显示屏，向驾驶人士及游人发布通往东坝一带的道路交通情况。同时会与营办商紧密联系，密切留意乘客需求及交通情况，适时作出相应安排。 运输署呼吁旅客预留充裕时间，并留意「香港出行易」App的最新交通消息。

已优化破边洲观景台告示牌及围障

另外，为迎接假期人潮，渔护署郊野公园团队已提早部署作好准备。由今个周末开始，团队会加强东坝一带设施管理、增设流动洗手间；破边洲观景台的告示牌及围障经已优化，提醒游人切勿靠近悬崖。

同时，政府会加派人员于东坝、破边洲，教育游人不要越过围障或行捷径、自己垃圾自己带走，并密切监察现场情况，有需要时实施人流管制，安排游人排队轮候；而于热门郊游热点及营地（如浪茄湾、西湾、咸田湾等），加强宣传郊游及露营守则、爱护环境及妥善处理垃圾。

郊游热点及营地增设垃圾收集设施及增加清理次数，加强设施清洁，努力保持郊野公园洁净，加强郊游热点及营地的巡逻及执法——早前元旦假期，郊野公园人员已对超过50位违规人士采取执法行动。

该署提前与相关部门协调合作，加强清洁，作出适当交通安排。渔护署亦伙多个机构合作，透过各种宣传渠道包括内地社交平台加强宣传教育，提醒游客来港行山露营的注意事项及遵守相关法规。