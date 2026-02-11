每日杂志｜诺如病毒爆发 南韩生蚝酱蟹成「疑凶」 有餐厅被指偷懒未领牌 供应非原只海鲜高危

诺如病毒近期肆虐本港，卫生防护中心于3周内录得近40宗集体食物中毒个案，涉及逾百人，当中近90%个案与食用生蚝有关，更有人因兼食韩式生蚝及酱油蟹而「中招」。有售卖生蚝的店舖指，冬季南韩生蚝较肥美鲜甜，且价格相宜，惟当中食安风险不容忽视。有韩国餐厅忧虑生意受牵连，已减少入货。有业界人士直言，部分同业疑为避开申请的繁琐程序，在未领有「限制出售食物许可证」下供应生鲜食品，货源不明，甚至可能采用非原只海鲜，风险极高，建议有关部门加强执法巡查，并提高市民警觉，保障公众健康。

食肆Chef's Cuts继黄竹坑店爆食安风波后，启德店再有食客「中招」。

8名食客在中环文华东方酒店快船廊享用生蚝后食物中毒。

近日，进食生蚝后感染诺如病毒的食物中毒个案暴增。卫生防护中心录得个案由去年12月底平均每周1宗，上升至1月每周平均4宗，2月起更急增至30宗。上月18日至本月9日期间，中心录得37宗食物中毒个案，涉及115人，当中33宗（101人）与诺如病毒相关，均曾在潜伏期内食用生蚝，另有6人曾于韩式餐厅兼食酱油蟹。食物环境卫生署已指示2间供应商暂停供应进口生蚝。

韩国餐厅忧受牵连减少入货

余下不足一星期便到情人节及农历新年，有店主庆幸销情未受影响。「香港生蚝关注组」店主指出，现时店内出售法国及日本蚝为主，全部有卫生证及经过严格控制保温，暂未受到食安风波影响，仅小部分客人有疑虑，「定单数目理想。」他指，冬季部分韩国生蚝较肥美鲜甜，且价格相宜，或吸引提供任食的餐厅或酒店采用。

「香港生蚝关注组」店主庆幸暂未受到食安风波影响。 受访者提供

另有韩国餐厅长期供应酱油蟹，因忧虑生意受牵连，减少入货。该餐厅负责人指，店舖的活蟹源自韩国，到货后会先解冻清洗，再用自家酱油腌制48小时，继而在冰箱保存，5天内必须食用，「有客人落单才会把原只蟹拆开，拆开后建议于1小时内食用。」她说，暂时未见生意受影响，料今星期入座率达60%至70%，惟因应近日食安问题，加上农历年前后也属淡季，已准备减少入货。

有韩式餐厅长期供应酱油蟹，忧虑生意受牵连。 受访者提供

有业内人士相信，食安问题大机会源于产地，目前已知涉事两间公司中，其中一间为南韩公司，建议公众暂停食用南韩产生蚝，并希望政府公布另一进口商入货的地区及批次，让市民了解内情，「不希望一竹竿打一船人。」

南韩上月逾千宗案例创新高

事实上，南韩正值诺如病毒爆发期，自去年11月起至上月底确诊案例已达2519宗，创5年来新高，单在上月第2及第3周已录得逾千宗案例，有快速扩散趋势。

南韩正值诺如病毒爆发期。

位于南韩西南部的全罗南道保健环境研究院监测发现，下水道流入水的诺如病毒平均浓度，由去年11月首周每毫升9.49万拷贝（copies/mL），大幅增加至上月第4周的165万拷贝，增幅逾17倍。当地约半数患者是0至6岁婴幼儿，多经人际接触或受感染者呕吐物的飞沫传播而感染。

翻查资料，南韩生蚝非首次安全问题。去年3月，美国食品药物管理局（FDA）曾要求餐厅和零售商停止销售，并召回产自南韩统营的冷冻半壳生蚝，是当地自2022年起第六度指令停售南韩产生蚝。

「生腌」风潮近年再起，除泰式生腌虾、潮式生腌蛳蚶外，韩式餐厅中的生蚝及酱油蟹也受市民欢迎。不过，在韩式餐厅数量大增下，也隐藏食安危机。有店主指，售卖生蚝的店舖应向食环署申请「介贝类水产动物」及「供不经烹煮而食用的蚝（生蚝）」两种许可证，提交申请后，署方会派员到店检视卫生环境、雪柜温度等是否合乎规格，亦会不定时抽样检查，相当严谨，「大约每1至3个月到店一次。」惟他指，部分同业疑为避开申请的繁琐程序，在无相关许可证下供应生鲜食品。

至于酱油蟹，将蟹用酱油生浸而成，实际也属于刺身类。根据《食物业规例》（第132X章）规定，任何人士如有意在任何处所内出售介贝类水产动物（大闸蟹）或其他限制出售的食物，包括凉茶、寿司、刺身、切开的水果，以及供不经烹煮而食用的蚝和肉类，必须在开业前申领有关拟经营业务的受限制食物售卖许可证。

截至昨日，全港共有1241间店舖持有出售「供不经烹煮而食用的蚝」的许可证，但持有出售「寿司及或刺身」许可证的店舖，只有147间。

业界吁加强执法提高市民警觉

有业内人士指，坊间有不少韩式餐厅未有申请相关许可证，却以放题方式促销酱油腌制的海鲜食品。有韩食店店主批评有关乱象未获正视，「很多韩国餐厅怕麻烦，不想为了酱油蟹一款食品而申请许可证。」他直言，餐厅提供酱油蟹任食，食安风险极高，大部分标榜首只蟹会连蟹盖上碟，其后的蟹也不连蟹盖，有机会是供应商提供非原只蟹的货源，餐厅却直接用蟹身做酱油蟹，「风险比原只蟹高。」他无奈指，港人喜欢放题概念，令酱油蟹放题大行其道，「对货源有保留。」

有业界人士指，餐厅提供任食酱油蟹的食安风险极高。 受访者提供

他批评，行内乱象多，建议有关部门加强执法巡查，并提高市民警觉，保障公众健康。

卫生防护中心总监徐乐坚医生提醒，鉴于近日与进食生蚝相关的食物中毒个案大幅上升，市民应提高警觉，而香港人的旅游热点，包括日本及韩国近日的诺如病毒活跃程度亦持续上升，市民外游时要提高警觉，注意个人、环境及食物卫生，以减低受感染的风险。

业内人士建议公众暂停食用南韩生蚝，并呼吁政府加强抽检。

诺如传染力极强 专家：活跃期避吃生冷食物

有传染病专家表示，目前诺如病毒正处于活跃期，提醒市民近期应避免进食生蚝等生冷食物。

香港感染及传染病医学会会长林纬逊指出，诺如病毒主要经由进食受污染的食物或水源，以及接触患者的呕吐物或排泄物传播；部分情况下亦可因呕吐引起短距离空气传播。他指，生蚝属于较高风险食物，因其以过滤海水进食，若养殖海域遭人类粪便污染，病毒会在蚝的体内大量积聚，浓度甚至高于周边海水；如食用受污染生蚝的数量越多，感染风险及病情严重性亦会相应增加。

他提醒，每年10月至翌年3月是诺如病毒的活跃期，儿童、长者及免疫力较弱人士应尽量避免进食生冷食物。

「杜虫药」对病毒无效

家庭医生林永和亦指出，诺如病毒传染力极强，在低温环境下可存活数周，极少量病毒已足以致病，酒精搓手液亦无法有效杀灭，必须以肥皂彻底洗手，并用1比49的稀释漂白水清洁环境。此外，他提到，食物必须加热至摄氏75度以上，并持续数分钟，无论是火锅或油炸，均须确保食物「由外至内」完全熟透，以防病毒残留在生蚝或贝类的肠道内。

过去有市民因常食刺身而定期服用「杜虫药」，林永和提醒，诺如病毒并非寄生虫，驱虫药对病毒无效，胡乱服药恐扰乱肠道微生态及出现副作用。

每日杂志组