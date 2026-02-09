黎智英案│法庭指黎智英在囚期间获医疗照顾 庭上精神状态良好 打破西方抹黑谎言

壹传媒创办人黎智英及《苹果日报》三间相关公司等12名被告，「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，现年78岁的黎智英今被判囚20年。法官裁定黎智英是整案的幕后主脑和串谋推动者，故此将其量刑起点提高，亦裁定黎智英所称病况均不涉医疗疏忽或健康危机，故不会因黎智英的健康状况作减刑，另解释指被告涉严重罪行时健康问题极少能成为减刑理由。

判刑须平衡包括罪行严重性及公众对判刑期望等因素

黎智英今日出庭时精神状态良好，自行步入被告席时步履稳健，并无需他人搀扶。惟早前有外国声音抹黑黎智英的健康情况，黎智英的家人亦就此持续炒作，声称他站立困难等，但这些说法与他在庭上的实际状态明显不符。

法官引述辩方资深大律师彭耀鸿代表黎智英求情时表明，黎智英现年已78岁，指出被告的寿命、年龄、健康及在狱中死亡的可能性可作为量刑考虑，惟法官指即使法庭可出于怜悯下考虑黎智英高龄，但仍须与罪行的严重性及公众对严重罪行的判刑惩罚期望作平衡。

黎智英称病高龄求轻判，法庭指涉严重罪行健康问题极少减刑。

辩方称黎还押期间确诊眼中风以听力下降等问题

辩方向法庭交代黎智英的健康情况，黎智英2024年1月确诊右眼分支视网膜静脉阻塞伴黄斑水肿（俗称「眼中风」），自2023年10月起接受玻璃体内注射；黎自2024年6月起血压升高，2024年6月至2025年5月期间体重下降，2025年7月出现心悸，检查显示酵素缺乏、血红蛋白病、脾脏肿大及一度心传导阻滞。黎指他2025年9月出现听力下降，2025年9月确诊甲沟炎、指甲营养不良及指甲分离。

惟根据其在2026年1月9日的最新医疗报告，报告显示：黎智英入狱后继续服用私人药物，及后由医管局外展专科医生治理，定期检查黎智英并处方高血压、高血脂及糖尿病药物，黎智英2025年12月血压波动，2026年1月调整药物后血压稳定；牙齿问题已于2021至2022年间治愈并无再投诉；黎智英早期确诊白内障，2023年进一步确诊右眼静脉阻塞，已转介至葛量洪医院治疗。

投诉腰痛心悸等均不属危及生命级数

报告又指，黎智英多次检查其指甲问题，发现其趾甲肥厚、其右手拇指及左脚大趾患甲癣（俗称灰指甲），但却拒绝进一步治疗，现由医务主任监察，情况稳定；他2025年多次投诉腰痛，经搽药膏治疗后病况缓解；黎智英2025年7月投诉心悸及听力下降，经检查未见异常，心脏监测器未录得心悸；听力问题已转介耳鼻喉专科，安排听力测试；体重由2020年85.7公斤至2026年1月79.2公斤，BMI维持在26.2至26.4，属亚洲成年人中的肥胖水平；由于黎智英被单独囚禁，医务主任每日巡视，其健康状况稳定，无心理异常。

法庭认为黎智英上述病况均不涉医疗疏忽或健康危机，均不属于危及生命的级数。根据案例指，即使被告感染爱滋病或患病致寿命缩短，一般也不应影响其刑期；即使被告患有严重疾病，且在狱中难以治疗，但也不会让被告获得较轻刑罚；在特殊情况下，法院或可基于「怜悯」而酌情判处较轻刑罚。

单独囚禁为黎智英本身提出要求

至于黎智英的单独囚禁，辩方表示黎智英自2020年12月3日入狱以来，一直因安全理由被单独羁留，至今已单独囚禁约5年。法官指黎智英曾指本案广受关注，他担心在狱中遭其他囚犯滋扰，书面要求「保护措施」，并确认该单独囚禁要求出于自愿。而其后每次入狱或转狱，黎智英均以相同理由重复提出单独囚禁的书面要求，也确认其要求纯属自愿。

三名法官指黎智英在单独囚禁是，仍享有所有合法权利，包括家人探访、书信往来、宗教活动、福利及辅导服务、户外运动、轻度工作等，医管局及卫生署专科医生亦定期到访提供诊疗，必要时转介至公立医院，黎智英也从未投诉他所接受的医疗服务。

因高龄、健康状况及长期单独囚禁令狱中生活艰难获酌情减刑

辩方声称黎智英的高龄、健康状况及长期单独囚禁，三者结合令其狱中生活比其他囚犯更为艰难，三名法官考虑到所有因素后，接纳此等因素的确会令其狱中生活比其他囚犯更为艰难，故酌情就串谋发布煽动刊物罪减刑1个月，两项串谋勾结外国势力罪各减刑1年，综合黎智英所犯的严重罪行后，最终就3罪判处总刑期监禁20年。

三名法官另提到黎智英早前因隐瞒力高顾问公司违规使用苹果大楼22年而被裁定欺诈罪成判囚5年9个月，法庭考虑到欺诈案与本案性质完全不同亦毫无关连，故下令把黎智英在本案监禁20年的刑期中，其中18年刑期须与欺诈案分期执行，即黎智英在服毕欺诈案的5年9个月后，须额外服刑18年。

案件编号：HCCC147/2021 、HCCC51、52/2022

法庭记者：刘晓曦