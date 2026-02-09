串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀」

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司去年被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，黎智英今早于西九龙法院被判囚20 年；从犯证人陈梓华判囚6月3个月、李宇轩监禁７年3个月、张剑虹、陈沛敏分别判囚6年9个月与7年、杨清奇入狱7年3个月；另罗伟光、林文宗及冯伟光各判囚10年。而三间相关公司各罚款300万4500元。

黎智英为幕后主脑与推动者判监20年

三位《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾颁布47页判刑理由书。法庭裁定黎智英是各项串谋的幕后主脑和推动者，因此将量刑起点提高，串谋发布煽动刊物罪由监禁21个月增至监禁23个月，两项串谋勾结外国势力罪由监禁15年增至监禁18年。

考虑到黎智英高龄、健康状况及单独囚禁等因素，三位法官接纳此等因素会令其狱中生活比其他囚犯更为艰难，故酌情就串谋发布煽动刊物罪减刑1个月，两项串谋勾结外国势力罪各减刑1年，综合黎智英所犯的严重罪行后，最终就3罪判处总刑期监禁20年。

判词指，本案勾结外国势力的串谋不仅经精心策划，更是早有预谋，并透过使用网上平台去触及本地和海外受众。此外，涉案「重光团队」的国际游说活动在香港境内和境外进行，被告请求外国实施制裁、封锁或者采取其他敌对行动，促成外国政府针对香港及中国政府官员采取制裁等措施。因此法官采用监禁15年作量刑起点，而涉案公司的量刑起点则订于300万港元。

就串谋发布煽动刊物罪，3名法庭认为煽动文章以实体版刊印及在网上平台发布，考虑到文章数量、参与发布文章的各方人数、及罪行持续时间，裁定涉案串谋发布煽动刊罪属最严重级别；单就串谋发布煽动刊罪，法官采纳监禁21个月作为黎智英的量刑起点，而就涉案公司法庭则以罚款4,500元作量刑起点。

三案共12名被告依次为陈梓华、李宇轩、黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司、《苹果日报》前社长张剑虹、前副社长陈沛敏、前总编辑罗伟光、前执行总编辑林文宗、英文版前执行总编辑及前社论主笔冯伟光（ 笔名卢峰）及 前社论主笔杨清奇（笔名李平）。

案件编号：案件编号：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭记者：刘晓曦 王仁昌