锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
更新时间：23:06 2026-02-08 HKT
发布时间：23:06 2026-02-08 HKT
元朗锦绣花园失水问题仍未解决，水务署今日（8日）发稿澄清，根据法例及地契，屋苑内部供水系统的维修保养责任属用户或注册代理人，并非署方。对于锦绣花园小业主权益联会（联会）将规管方错误定性为责任方，要求署方承担维修责任，水务署直指「实属本末倒置。」
水务署：锦绣花园大部分水管属私人铺设
水务署指出，因应锦绣花园内部供水系统出现渗漏，署方根据《水务设施条例》第七条赋予的权力，要求注册代理人跟进，惟联会将规管方错误定性为责任方，要求署方承担维修责任，实属本末倒置之举。
署方又解释，锦绣花园地契特别条款第42条列明，只有在水管由政府铺设、且所在道路已移交政府的情况下，才由政府负责维修。然而，锦绣花园大部分水管由土地承批人铺设，相关道路亦未移交政府，故屋苑内的供水喉管应由用户或注册代理人负责保养。署方希望联会停止发放不实资讯。
为协助解决问题，水务署已委托独立专家小组，利用科技及专业知识，就屋苑失水问题提供第三方专业意见，以协助责任方部署复修工程。专家小组已展开工作，目标在今年4月得出初步结果，署方接获意见后将详细考虑，并为业主及管理公司提供技术支援。
