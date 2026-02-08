生蚝食物中毒︱业界料韩国蚝出事吁加强抽检 黄家和大派定心丸：卖得就是安全

本港近日连环爆出多宗生蚝食物中毒个案。有生蚝刺身专门店负责人表示，近期出事的生蚝主要来自韩国，而食安中心提到的两间公司只属入口商，推测问题较大机会源于产地。餐饮联业协会会长黄家和则大派定心丸，指「卖得就是安全」，着市民不用太担心。

生蚝店负责人：韩国蚝近5年才出口香港

售蚝约10年的生蚝刺身专门店负责人罗先生接受《星岛头条》电话访问时表示，近期出事的生蚝主要是来自韩国，据他了解，涉事的杰顿国际食品及88投资控股有限公司只属入口商，加上近期有不少餐厅和酒店出现生蚝中毒事件，故估计生蚝的问题较大机会源自其产地，「不可能间间大品牌、大酒店、餐厅的衞生标准都差，如只是一两间（出现事故）就可能是餐厅有问题。」

罗先生指，自己主要出售欧洲和日本生蚝，没有出售韩国蚝，而韩国蚝是近5至8年才有出口至香港，体型较大，价格较便宜，惟味道较淡，常见于街市或酒店自助餐，「街市10蚊有一只，可以用来烧」，而本地生蚝专门店的顾客要求较高，偏爱品质较佳的法国、欧洲和日本蚝。

近来接连有生蚝中毒事件，罗先生指其专门店生意没有受影响，今年新春的刺身生蚝到会预订情况亦与去年相若，预计未来两周仍会陆续收到订单。

就生蚝食安风险，他建议公众暂停食用来自韩国的生蚝，政府亦应加强韩国蚝的抽检。购买生蚝后，食客必须小心与其他食物分隔在雪柜不同间格暂贮，并用湿毛巾和保鲜纸包住生蚝，避免出现交叉感染。贮藏温度应保持在摄氏0至4度，而开蚝的工具则须彻底消毒，开蚝后尽快食用，避免污染。

黄家和指生蚝产地多 料不会影响供应

餐饮联业协会会长黄家和表示，本港出售的生蚝主要是进口，餐厅食肆属被动式经营，而食环署会定期检验，若发现某地区的生蚝有重金属或污染，就不准进口，酒店和食肆亦不能出售，代表仍可供应的生蚝是安全。

他续指，农历新年临近，不少食客会预订自助餐庆祝佳节，其中亦可能有生蚝供应，「卖得就是安全，所以不用太过担心」，而生蚝产地多，相信近期事件不会影响生蚝供应，而很少人是为了吃生蚝而预订自助餐，故相信不会影响自助餐生意。

