宏福苑安置︱原址重建难实行？何永贤：难长期负担租津 颂雅路西2029年落成「仍可考虑延长一两年」

社会
更新时间：12:46 2026-02-08 HKT
发布时间：12:46 2026-02-08 HKT

宏福苑大火发生至今已超过两个月，部分灾民期望政府能在农历新年前敲定、公布长远安置方案。房屋局局长何永贤在电视节目《讲清讲楚》表示，政府已收集超过九成居民意见，正积极分析，强调将以「情理兼备」原则平衡各方利益，提供多个安置方案供居民选择。

原址重建？何：系咪等待呢8年都要租金津贴？

至于原址重建，何永贤指现时援助基金向灾民提供两年租金津贴至2027年底，而重建需时长达十年，即2035年或之后才能落成，「系咪呢8年（等待期间）都要做租金津贴呢？」忧虑相关财政负担。相反，颂雅路西选址最快2029年落成，因为土地平整早已完成，改图则在技术上也不难，则可考虑「租津系咪可以畀多一两年？」

大众同情灾民 惟须平冲其他社会声音

何永贤坦言，社会大众都很同情灾民，但认为要考虑平衡点，担心投放资源不当，或引起其他社会声音。她举例，虽然想尽量开放多些选择予灾民，惟有些选择是有冲突，例如既要赔偿、又要有自己的物业，明言「 这些就不能够过多」。

设计收购价钱要公道合理 

而其他方案包括「现金收购」、「楼换楼」，何永贤表示，设计收购的价钱时，虽然是以「情」行先，但同时亦要公道、合理。而居屋的选择，也不能忘记居屋有其他人在轮候、亦有很多人想买，故须细心思考、作平衡。

被问到灾民究竟能否重返单位，何永贤指七座受灾楼宇受损严重，加上未拆除的竹棚有危险，拆除棚竹难度非常高，要慎防物料堕下。她又指楼宇内部安全亦有担忧，例如不知道会否有个别位置「踩落去时会唔会有安全问题」，而不少年长居民上楼梯等细节也一定要照顾得好。

