陈国基、廖长江、罗淑佩等出席嘉许礼 香港义工共筑十五运会和残特奥会光荣盛事

全国运动会香港赛区统筹办公室昨日（7日）举行第十五届全国运动会（十五运会）和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（残特奥会）嘉许礼，表扬一众义工由测试赛到赛事期间尽心尽力，表现卓越，共筑这一次运动盛事。政务司司长陈国基致辞时说，各项赛事得以成功圆满举行，有赖超过15000名义工参与，他们累计服务超过36万小时，为赛事注入温度，展现香港的热情与效率。

十五运会和残特奥会嘉许礼假香港单车馆举行，主礼嘉宾包括政务司司长陈国基、香港赛马会主席廖长江、文化体育及旅游局局长罗淑佩、文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君、全运会统筹办主任杨德强、香港志愿者协会主席郭永亮和义务工作发展局主席彭韵僖。近3000名义工出席活动，受嘉许的义工和义工团体获在场人士热烈掌声祝贺。

逾1.5万义工参与 服务逾36万小时

陈国基致辞时说，香港能够参与共同承办十五运会和残特奥会，是国家对香港的信任与支持。香港赛区各项赛事得以圆满成功，除了政府各部门和社会各界的通力协作、市民大众的支持，更有赖一支充满热诚的义工团队。他亦感谢赛马会全力赞助香港赛区的义工计划，以及香港志愿者协会和义务工作发展局协助招募、培训及管理义工团队。

廖长江表示，马会拨款逾5亿港元支持香港及广东赛区赛事（香港赛区4.5亿港元），是香港赛区的唯一合作伙伴，而马会义工队亦义不容辞派出近100位义工出任香港赛区团体义工，提供贴心支援，「各位义工今天再次相聚，我想向他们致以由衷感谢，马会将继续与政府合作，延续全运成功经验，深化大湾区一体化，为香港和国家的长远发展出一分力」。

中国香港跳绳总会成员及十五运会和残特奥会吉祥物「喜洋洋」和「乐融融」的表演为嘉许礼揭开序幕。获奖义工和团体上台接受嘉许后，有义工在现场分享个人故事。另外，在十五运会中晋身四强的香港男子手球队代表更亲临现场，与观众互动及与歌手一同献唱。

负责篮球（男子22岁以下组）义工督导工作的张凡生是南华会手球队队员，他曾以义工身份参与过2008年北京奥运，与十数名香港人一起到首都支援义工工作。张凡生指，很高兴看见香港运动员的成绩越来越好，无论市民对体育发展的关注，及政府在这方面的投入都越来越多，整体非常正面，全运会的成功举办亦足证香港有能力承办大型体育项目，而香港人的办事效率和凝聚力，以及义工精神都值得继续传承。

青岛义工为培训及服务多次两地飞

来自青岛的王瑜因工作关系需要经常两边走，她在内地生活时已长期投入义工工作。在全运会义工培训及服务期间，王瑜前后飞了5次，每次单程飞行时间约3小时，共18000公里的飞行距离，几乎是绕了半个地球，但她坦言距离无阻自己投入全运义工服务的意愿，「因为这种义工服务的机会不是经常有的，所以很希望能够参与其中」。

而在轮椅剑击项目任义工副督导的林文结，是香港硬地滚球代表队成员张家栋的妈妈。她表示，很荣幸能够与儿子一起参与到全运赛事，能够见证并成就如此大型的体育盛事相当难得、开心，期间更认识了一班义工朋友，大家保持联络，还约了相聚吃饭。