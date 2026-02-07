资料外泄事故年升21% 钟丽玲冀今年向立法会咨询《私隐条例》修订 研设强制通报及罚款机制

个人资料私隐专员公署日前回顾去年工作，指资料外泄年升21%。私隐专员钟丽玲今（7日）在电视节目表示，希望今年就《私隐条例》修订向立法会提交咨询，建议引入资料外泄事故强制通报及行政罚款机制，以提升保障意识及加强阻吓力。署方考虑到业界对合规成本的关注，会顾及涉事机构的财政及违规严重程度等因素，同时研究分阶段推行修订。

考虑公司规模或财务设罚款罚则

钟丽玲指出，部分新措施可考虑先行实施，而罚款机制或可稍后推行。署方期望在今年内有具体建议，再提交立法会咨询。在制定罚则时，会综合考虑多项因素，例如公司的财政状况、违规情节的严重程度等。她认为若大家遵守法规，根本无须担心罚款。被问及会否按公司规模或财务状况设定分级罚款时，钟丽玲回应称，中小企与跨国大型企业的财政状况确实可能存在差异，因此厘定罚款时亦会将这些因素纳入考量。

物管公司无必要在业主大会展示业户姓名及投票意向

公署去年接获4,228宗投诉，当中有九成涉及私人机构，与物业管理相关的投诉按年增加五成。钟丽玲表示，有物业管理公司在业主大会中，展示出席业户的姓名及投票意向，她认为此举不必要，公署已向相关公司提供改善建议。另亦收到少量与网上影片相关的投诉个案，例如有乘客发现自己与他人或司机争执的片段，未经同意被上载至社交媒体平台，若当事人要求协助移除，公署会联络相关平台跟进。

未能取得受害人资料 港大生AI制不雅影像案调查受阻

另一方面，公署去年曾就一宗港大男生涉嫌利用人工智能制作女性不雅影像的案件展开刑事调查。钟丽玲表示，由于未能取得受害人的资料，调查无法继续，她呼吁受害人提供更多证据。

钟丽玲表示，今年1月接获43宗与假招聘有关的诈骗个案，涉及套取地盘工人个人资料，而近日再收到83宗个案。她指出，骗徒透过招聘广告诱使工人提交身份证号码、平安卡及工人注册证，即俗称「地盘三宝」的资料，但事后所谓的中介或判头便失去联络，工人无法开工。

钟丽玲提醒求职者应小心核实中介或招聘人员的身份，切勿随意交出个人资料。她透露，部分个案中甚至有人交出银行户口号码，形容该种情况有点危险。

