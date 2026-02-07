天气寒冷｜大部分地区气温较昨低4-6度 明天气转冷 气温低见13℃

东北季候风会在未来一两日增强，华南沿岸风势颇大，内陆地区早晚寒冷。天文台指东北季候风正影响广东沿岸，而一道云带覆盖该区。正午时分，本港大部分地区气温较昨日低四至六度左右。预料季候风会在晚间进一步增强，该区气温会显著下降。

根据天文台的9天天气预报，明天天气明显转凉，最低气温只有13度，最高气温19度，初时有一两阵微雨。而周一(9日)虽然最低气温升1度至14度，但最高气温仅得17度，温差只有3度。随著两天降温后，天气在周二开始回暖，周二气温介乎16至19度，初时有一两阵微雨。下午部分时间天色明朗。

天文台又预料一道云带会在下周初覆盖该区。随著季候风稍为缓和，下周中期华南气温回升。预料一股清劲的偏东气流会在下周后期影响广东沿岸。根据天文台的9天天气预报，情人节当日(2月14日)气温回升至18至24度，部分时间有阳光。日间干燥。而年廿九(2月16日)当日气温升至19至24度，短暂时间有阳光。早晚部分地区能见度较低。