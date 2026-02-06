调查：85%私营院舍员工劳损「痛住做」 有夜更护理员独顾30院友压力爆煲

香港正处于快速人口老化阶段，安老服务需求持续攀升。有机构今日（6日）发布「私营安老院前线员工职业劳损及心理压力调查报告」，结果显示高达八成五受访者出现身体劳损和疼痛，平均每人有6个身体部位受伤，「痛住做」已成行业常态。另有一成六受访者面临不同程度心理困扰，当中约一成出现轻度心理困扰，中等程度及严重心理困扰的受访者分别占2.4%及2.9%。

平均每人有6个身体部位受伤

明爱荔枝角职工中心于2024年10月至2025年6月，合共访问206位现职私营安老院员工，约95%受访者为前线员工，包括护理员、保健员及助理员。当中有逾85%受访者在过去30天内，身体曾出现一个或多个部位疼痛、不适或麻痺；约47%受访者曾在1至4个身体部位出现劳损，另有约32%受访者同期曾于9个或以上身体部位出现劳损，平均每人有6个身体部位受伤。

肩膀及腰为受伤「重灾区」

参与调查的社工黄晓敏表示，受伤「重灾区」依次为右肩膀（49.5%）、腰部（48.0%）及左肩膀（45.6%），超过三成员工更确诊膝骨关节炎、网球手等职业病。数据证实，年资越长、劳损越严重，反映工作对身体造成累积性损害。

此外，高达92.7%受劳损困扰的受访者认为，痛症直接源于工作，主因包括动作急促重复、体力劳动或工作繁忙（85.4%）、工作姿势不正确（58.5%）、工时过长（50.6%）。这也与院舍空间普遍狭窄、难以使用移位机或过床板等设备，导致员工需频繁徒手扶抱及转移院友直接相关，即使有设备，亦可能因程序繁复而被弃用。此外，前线护理员普遍缺乏正规的扶抱技巧培训，往往只能「边做边学」，大幅增加受伤风险。

调查亦发现，仅有34.5%受访者曾就医，香港痛症治疗成本约为内地的2至3倍，导致工友倾向在休假时北上进行按摩、拔罐等较低成本的舒缓治疗，而非寻求正规医疗。预防方面，近半数（49.0%）员工无伸展运动习惯；即使有运动习惯者，绝大多数亦只能在工余时间进行，反映工作场所缺乏推动健康的空间与文化。

一人照顾30院友 夜更护理员呻压力大

现职夜更护理员、69岁的陈女士（化名）表示，自2013、14年入行至今，曾任职日更护理员3、4年，其后经熟人介绍转到夜更，晚7早7，每天工作12小时。她表示，手腕、脚踭及膝盖均出现不同程度劳损，由于日间护理员工作涉及大量扶抱，亦要协助长者冲凉，「成头大汗，啲汗真系咸，每日有20几个长者，有啲甚至200磅，如果佢跌倒，两个人都扶不起」，导致手腕麻痺，需长期佩戴支架并多次向骨科求诊，「最初做到有网球手，医生话要喺手腕鎅一刀，我听到当时已经乱咗，好惊，唔想做（手术），忍得就忍。后来医生开咗药，自己多啲休息，转下攞花洒帮佢哋冲凉。」

她亦指，除了劳损，最大压力是夜班当值要独自一人照顾一层30位院友（全院两层，每层仅一名夜更员工），工作包括常规的探热、量血压、冲水开奶、换尿片及定时巡房。虽然工作量较日更少，但压力却大增，要独力应对院友突发危急状况，并兼顾急救、召唤救护车以及通知主管和家属等，「试过有一个长者双脚无力，起身的时候跌倒，撞到头后流了很多血。我都惊，未试过看到那么多血，又要处理。」

她忆述印象最深刻的是，10年前曾有院友突然出现危急情况，虽然立即召唤救护车，救护员抵达后亦即时进行急救，但该长者最终仍在15分钟内离世，至今仍记忆犹新，「这些突发事情很急，来得很快，我和另外一个职员都惊，5至10分钟一条生命已经这样，认识了那么久，也有小小感情，见到他这样，很不开心，这些压力很大」，故期望院舍增加夜更人手，在危急时能多个人照应。

中心促正视私营院舍薪酬待遇不足

为此，中心提出4大建议，包括政府增拨资源，提供价钱相宜的纾缓身体劳损及痛症的治疗；推动「有薪伸展运动」，将每日15分钟的集体伸展纳入工时；推动院舍更重视职安健的工作文化，院舍应提供标准化防护装备及规定为新入职的护理员提供培训，建立「非惩罚性」职安健文化以改善隐瞒工伤风气。长远而言，政府必须透过政策改革，正视私营院舍薪酬待遇不足、过长工时及人手长期短缺等问题，彻底改善前线员工身心过劳的危机。

记者、摄影：何姵妤