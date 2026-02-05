半个月录20宗食生蚝中诺如病毒个案 涉57人 食安中心吁避免进食高风险食物

鉴于近期与进食生蚝相关的诺如病毒食物中毒个案显著上升，衞生署衞生防护中心今日（5日）呼吁市民提高警觉，时刻保持个人、食物及环境衞生，避免进食生蚝等高风险食物，预防经由食物传播的疾病。

衞生防护中心总监徐乐坚说，近月录得的食物中毒个案显著增加，由去年12月底每周录得平均1宗个案，上升至上月每周平均4宗，本月首5天更急增至16宗个案。

生蚝产地包括韩国/法国/爱尔兰/西班牙

自1月18日至今，中心已录得23宗食物中毒个案（共影响69人），当中20宗（87%）与诺如病毒相关（共影响57人）。流行病学调查发现全部个案与食用生蚝有关。

生蚝的产地包括韩国、法国、爱尔兰、西班牙等。受影响人士当中，有五人须留院治理，全部情况稳定。中心已通知食物环境衞生署食物安全中心跟进食物中毒个案。

正调查两宗流行病学关连群组 涉一男三女

中心今日正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及4人。涉及1男3女，年龄介乎28至38岁。他们分别于1月31日及2月1日在沙田新城市广场一期六楼628号铺Odelice晚膳，约20至42小时后出现腹痛、恶心、呕吐、腹泻和发烧等病征。

其中3人已求医，1人须留院治理，其粪便样本经化验后，证实对诺如病毒呈阳性反应。全部受影响人士目前情况稳定。

韩国进口Seojun Mulsan生蚝疑涉食物中毒

食物环境衞生署食物安全中心今日（5日）指示业界暂停进口韩国Seojun Mulsan Co., Ltd.供应的生蚝。业界如持有受影响产品，应立即停止使用或出售。

食安中心发言人表示，近日接获衞生防护中心有关食物中毒个案的通报后，随即派员在食肆和供应商层面跟进调查，发现个案所涉人士曾进食由韩国Seojun Mulsan Co., Ltd.供应的生蚝。为审慎起见，食安中心即时指示业界暂停进口及在港出售由韩国Seojun Mulsan Co., Ltd.供应的生蚝。

食安中心已通知韩国当局有关事宜，亦会知会本地业界。

食安中心已要求有关供应商及食肆即时停止供应和出售受影响生蚝，并正追查有关产品的分销情况。业界如持有有关产品，亦应立即停止使用或出售。

发言人指出，由于蚝只以过滤大量海水的方式进食，如果养殖或采蚝的水域水质带有病原体，这些物质便会在蚝的体内积聚。生或未彻底煮熟的蚝是高风险食物，孕妇、幼童、长者、免疫力弱人士和肝病患者等容易受感染的人士，应避免进食生蚝。

食安中心已通知韩国当局有关事宜，亦会知会本地业界，并继续跟进事件及采取适当行动，以保障食物安全和市民健康。调查仍然继续。