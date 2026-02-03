爱他美Aptamil婴幼儿奶粉 疑含蜡样芽孢杆菌 食安中心指示零售商回收 （附产品资料）

食物环境衞生署食物安全中心今日（3日）表示，因应一款德国进口的「爱他美」（Aptamil）婴幼儿配方奶粉，可能含有蜡样芽孢杆菌的耐热毒素，已指令零售商「Baby HK」将受影响批次产品停售、下架及回收。中心呼吁市民不要让婴幼儿食用。

涉事产品为Aptamil Profutura DUO Pre

食安中心跟进德国当局的回收事件时，发现本港零售商「Baby HK」曾出售小量受影响批次的婴儿配方奶粉。中心初步调查显示，进口商曾进口54罐涉事产品，当中34罐已分销。为审慎起见，有关零售商已按指示展开预防性回收。

产品资料

产品名称 ：Aptamil Profutura DUO Pre D 800g

此日期或之前食用 ：二○二七年四月二十日

零售商 ：Baby HK（热线：3586 1399）

来源地：德国

蜡样芽孢杆菌可致肠胃不适

蜡样芽孢杆菌普遍存在于环境中，若食品制作或贮存过程不合衞生，可引致该菌繁殖并产生耐热毒素。市民进食后可能引致呕吐及腹泻等肠胃不适症状。

食安中心呼吁，如市民持有受影响批次的产品，应立即停止让婴幼儿食用，若食用后不适须尽快求医。中心将继续密切监察相关回收事宜，并已就事件通知业界。