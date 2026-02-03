狗只入食肆︱业界料Cafe、西餐厅申请较踊跃 提醒申请前考虑员工接受程度

政府计划修例放宽食肆申请牌照，容许狗只进入餐厅，预计今年中批出首轮最多1,000个申请。政府今日（3日）交代细节，包括餐厅营运者及携狗食客的责任、狗只进入餐厅的规则等。稻苗饮食专业学会荣誉会长黄杰龙认为规管属「合理但偏严」，不过相信当局是希望尽量不引起社会反弹，平衡不爱狗市民的感受。他亦预计Airside商场、西九、赤柱、西贡等郊外区份的休闲式咖啡店、西餐厅申请会较踊跃。

黄杰龙：规管合理但偏严

香港餐饮联业协会会长黄家和表示，整体业界欢迎放宽，相信能带来新商机。不过他强调，并非所有食肆都适合让狗只进入，料营运者会衡量申请是否有助吸引顾客，抑或影响现有客源。他又指，目前约500至1,000个名额占全港1.7万间餐厅约3至5%，但难以预计市民反应及长期有多少餐厅会申请。

黄家和：餐厅会衡量吸客定赶客

黄家和坦言，过往不少狗主外出散步时，希望能与狗只一同休息或用餐，但碍于法例所限，未能在室内餐厅实现。随着规定放宽，部分食肆若认为合适，便可名正言顺地容许狗只进入，吸引相关客群。他又建议，部分较大型的食肆可考虑划分不同区域，分隔宠物顾客与一般顾客，以减少冲突，但前提仍是确保衞生及食物安全。

相关新闻：

狗只入食肆｜年中批出500至1000牌照名额 格斗犬不得内进 禁狗只上枱 火锅及烤肉店无份

狗只入食肆︱狗狗可否与主人一同进食？餐厅可否供应狗食物？即睇八大情景题Q&A

狗只入食肆｜宠物业界指狗主最关注「室内」定义 盼试行运畅后名额放宽至5000间

狗只入食肆｜有市民表示支持 有市民忧狗只突现攻击性

本身是饮食集团主席的黄杰龙以旗下餐厅为例，烧肉及火锅店按规定已不符申请资格，毋须考虑；而部分餐厅或抹茶饮品店则较为合适，但是否申请，仍需视乎店舖所在地区、商场是否容许宠物进入，以及该区是否有足够狗主客源，否则贸然申请，反而有机会影响生意。至于中式酒楼、小菜馆及一般快餐店，除非位处旅游区，否则申请意欲料不高。

食肆员工对狗只接受程度同样关键

对于现时政府拟定的规管，黄杰龙形容是「合理但偏严格」，不过实际营运也不算难配合，相信政府是希望兼顾食物衞生及不养狗市民的感受，宁愿订立较严谨规范，以减少社会反弹和争议。他相信，在首阶段名额有限下，申请者多为本身非常欢迎狗只，或过往已有招待狗主顾客经验的食肆。

黄杰龙亦强调，员工对狗只的接受程度亦是餐厅申请的重要考量之一，因部分员工未必养狗，甚至对狗只感到害怕或对狗毛敏感，提醒营运者申请前须与员工协调人手安排，确保有足够员工愿意在宠物友善餐厅工作，并建议政府可提供相关培训，协助前线员工了解要求及基本与狗只相处知识。

记者：陈俊豪