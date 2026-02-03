恒大清盘丨许家印蓄意不缴120万讼费 高院下令2月20日前缴付 否则禁止其提出抗辩

中国恒大集团因债务高达逾2.6万亿港元，早已被高等法院颁令清盘并委任共同清盘人。恒大创办人兼主席许家印因拒绝执行法庭命令披露资产，去年已由清盘人全面接管其名下财产。恒大清盘人早前指许家印未支付约120万元讼费，遂向法庭申请除非许家印在指定期限内缴付讼费，否则法庭应禁止许家印继续有关诉讼。法官欧阳浩荣今颁下判词，指许家印有能力支付高昂法律费用聘请法律团队，理应亦有能力支付讼费，遂下令许家印最迟2月20日需全数缴付相关讼费，否则将剥夺许家印在本案的抗辩权。

许家印未履行限期前缴付120万元讼费

恒大2024年入禀向恒大创办人许家印、许的前妻丁玉梅、前行政总裁夏海钧以及前首席财务官潘大荣等，追讨合共约468亿港元股息及酬金，成功申请禁制令阻止许家印、丁玉梅和夏海钧等人处理名下约值600亿港元全球资产。由于许家印一直拒绝执行法庭命令披露资产，高等法院遂委任恒大清盘人做接管人，接管许家印全部资产。

恒大清盘人一方指，高等法院于2025年9月下令委任恒大清盘人做接管人，并判许家印须支付讼费120万元，许家印需于2025年11月4日缴交120万元，惟许家印并未有履行。恒大清盘人遂于 2025年12月申请「除非命令」（unless order），要求若许家印不在指定期限内缴付讼费，法庭便应禁止许家印继续在是次诉讼提出抗辩。

法官指许屡蓄意不遵法庭命令或须承担责任

法官欧阳浩荣指出，毋庸争议，许家印并未缴付120万元讼费，亦没有按法庭命令全面及坦诚地披露资产，却仍寻求法庭宽容。许家印一方虽指他仍在前律师事务所贝克‧ 麦坚时（BAKER & MCKENZIE）存有港币2000万元讼费按金，现任律师行JC LLP正想办法动用该笔款项，但法官认为基于客观事实可见，许家印现已动用未披露资金去清付其法律费用，证明他亦有能力动用有关未披露资金去支付涉案120万元讼费。

法官分析所有有关事实后，认为许家印现时是蓄意决定不遵守讼费命令，遂令许家印在2月20日或之前缴付港币120万元的讼费，否则将剥夺许家印在本案的抗辩权。法官强调许家印屡次蓄意藐视法院命令，理应不得宽恕，而违令的严厉后果是许家印须承担约人民币433.18亿元之全部责任。

法官经考虑后决定再给予许家印14日时间准备资金，故下令许家印需在2月20日或之前缴付涉案讼费港币120万元，否则将剥夺许家印在本案的抗辩权。

案件编号：HCA551/2024, HCMP1080/2024

法庭记者：刘晓曦