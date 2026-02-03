狗只入食肆︱狗狗可否与主人一同进食？餐厅可否供应狗食物？即睇八大情景题Q&A

政府支持商界提供宠物友善活动空间，将推出新措施让食肆经营者申请容许顾客携带狗只进入食肆，预计2026年年中会批出首轮最多1000个申请。《星岛头条》整合8大情景题Q&A，让一众毛孩主人了解拟订的新规定下，携带狗只进入食肆须遵从哪些守则。

相关新闻：

狗只入食肆｜年中批出500至1000牌照名额 格斗犬不得内进 禁狗只上枱 火锅及烤肉店无份

狗只入食肆｜宠物业界指狗主最关注「室内」定义 盼试行运畅后名额放宽至5000间

狗只入食肆｜有市民表示支持 有市民忧狗只突现攻击性

答：全港约630间火锅店和烤肉店不接受申请

为让市民可作出知情选择，获批准的食肆须时刻在入口当眼处张贴食环署指定样式的标示。首阶段拟设约500至1000个名额，最快会在6月批出牌照申请。基于安全考虑，不会接受全港约630间火锅店和烤肉店，包括铁板烧、韩式烧烤等。而餐厅领牌后，亦不可售卖会在餐桌上加热或火锅类食品。

食环署在批出申请后，会在网上公布获批准参与计划的食肆名单，以方便市民搜寻和选择。

回到目录

答：可以，但须以1.5米内的牵引带控制

进入餐厅的狗只须以长度不超过1.5米的牵引带控制，由成人握持或绑在固定附着物，但餐厅不得容许狗只上餐桌。如餐厅采用开放式厨房，与该厨房相连的吧枱座位不得容许顾客携狗就座。

食肆自行决定狗只可否放在顾客座位上

食环署会编制「指引」，就食肆自行决定的事项和需考虑的主要因素（例如狗只可否放在顾客座位上、每位顾客可携带的狗只数量、是否设置狗只友善 区域或时段等）为食肆经营者提供参考。

为减低狗只一旦失控时可造成的安全风险，获批准餐厅在任何时段和座位区域均不得在餐桌上烹煮或加热食物（包括明火或电热炉等加热器具，但不包括用作茶饮保温的蜡烛或电热杯垫等）。如要设置自助餐食物加热或翻热区，须与座位区／餐桌间保持最少3米距离，并确保狗只不会到达该区域。

回到目录

答：餐厅不得容许狗只使用餐厅的可重用餐具

为保障食物衞生，食环署会施加牌照条件以确保人和狗的食物和餐具得以明确区分。餐厅不得容许狗只使用餐厅的可重用餐具，如有需要，食肆可选择提供或出售非塑胶即弃餐具（如木制或纸餐具）。

回到目录

答：不得在餐厅内烹煮或准备狗用食物

为保障食物衞生，食环署会施加牌照条件以确保人和狗的食物和餐具得以明确区分，包括不得在餐厅内烹煮或准备狗用食物，该些食物只可用预先包装的方式提供或售卖。

食客可自备狗食品、或将人类食品分给狗只

狗主亦可自备狗只食物，但不可以共用人类的餐具。至于餐厅售卖的食物／餐点，只要是供应给人类食用，狗只食用也无问题，食客可自行选择「分食物」给狗只。

回到目录

答：可以，但须以牵引带控制或绑在固定位置

狗只进入餐厅，即使坐在宠物车，也须以长度不超过1.5米的牵引带控制，由成人握持或绑在固定附着物，例如地面或墙身的固定装置，但不包括餐桌或椅子。

回到目录

答：「已知危险狗只」和「格斗狗只」禁止进入餐厅

署方建议禁止「已知危险狗只」和「格斗狗只」进入餐厅。根据《危险狗只规例》（第167D章），如狗只在没有被激怒的情况下咬噬或袭击任何人或受饲养的动物，而导致其死亡或身体严重受伤，又或屡次袭击他人，法庭可宣布该狗只为「已知危险狗只」。

「格斗狗只」指第167D章所列种类的狗只 （如比特斗牛㹴等）。根据渔农自然护理署的资料，这两类狗只全港现时只有共约30多只。

回到目录

答：食肆经营者和携带狗只顾客均有责任管控狗只

政府表明，食肆经营者和携带狗只的顾客均有责任有效管控狗只，以保障食肆顾客和员工安全，狗主有责任控制好狗只。如狗只在餐厅内排泄，必须即时彻底清洁及消毒，以为维持餐厅洁净。若狗只与其他顾客或员工发生冲突，包括弄污或咬烂餐厅物品，餐厅经营者可与狗主、食客商讨、按情况处理。

回到目录

答：食肆可自行决定顾客可携带的狗只数量

政府表示，由于个别食肆的环境、人手安排和运作各有不同，食肆经营者可因应实际情况自订营运安排和餐厅要求。食环署会编制「指引」，就食肆自行决定的事项和需考虑的主要因素（例如狗只可否放在顾客座位上、每位顾客可携带的狗只数量、是否设置狗只友善区域或时段等）。

回到目录