狗只入食肆｜有市民表示支持  有市民忧狗只突现攻击性

政府计划修例放宽食肆申请牌照，容许狗只进入餐厅，首阶段会推出约500至1000个名额。有市民表示支持，认为措施可为狗只提供更多外出选择，关键在于主人是否愿意遵守规矩、保持衞生等。亦有市民担心带小朋友外出时，狗只突然出现攻击性，以及有狗毛等可能导致过敏。

巿民认伙主人是否愿意守规矩至关重要

市民朱小姐表示，现时不少市民饲养狗只，若餐厅能开放部分空间予狗只进入，对主人而言是方便之举，认为关键在于主人是否愿意遵守规矩、保持衞生，「有些主人很自律，知道怎样令宠物不影响到其他人」。

对于有人担心狗毛、气味或衞生问题，她认为属个人选择，若食客本身介意，可选择其他餐厅或坐较远的位置。她提到，虽然家中没有饲养宠物，但小朋友喜欢动物，外出时遇到乖巧的宠物，她亦不会抗拒同场用餐。她指，只要餐厅订明基本规范，包括不让狗只上桌、不接触餐具，问题便不大，「最重要是有规矩」。

薛小姐亦支持政策，认为让狗只更多机会外出活动是好事，狗只很可爱，只要不打扰其他食客和保证安全即可。

有市民对政策持保留态度

不过，亦有市民对政策持保留态度。施小姐表示，带小朋友外出时会担心狗只突然出现攻击性，「有时真系好难控制」。她指，若是体型较小、性情温驯的狗只，并保持良好衞生，她则能接受，但由于本身有鼻敏感，若餐厅内宠物较多，则会选择坐远一点或避免靠近。

法例容许狗只进入的餐厅必须在入口当眼处，张贴指定样式标示、狗只不得使用餐厅的可重用餐具、餐厅不得容许狗只上餐桌，以及不得在处所内烹煮或准备狗只食物，亦不得在餐桌上烹煮或加热食物，以避免狗只失控造成安全风险。法例亦要求主人必须以不超过1.5米长的牵引带控制狗只，而已知危险狗只及格斗狗只不得进入食肆，违例者可被判处罚款1万元，每日另加300元，并监禁3个月。

记者：蔡思宇

