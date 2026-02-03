狗只入食肆｜宠物业界指狗主最关注「室内」定义 盼试行运畅后名额放宽至5000间

新一份《施政报告》宣布放宽《食物业规例》，让食肆申请牌照容许狗只进入餐厅，获批食肆会有明确标识，标示顾客可携带狗只进入。环境局和食环境署今（3日）表示，首阶段申请会推出500至1000个牌照名额，申请费用140元，若修订法例通过，最快今年6月批出首阶段申请，如申请超额将以抽签分配。基于安全考虑，将不接受火锅店和烤肉店申请。

食肆加入宠物友善 生意额可提高10%至30%

曾发起「宠物友善餐厅」联署的宠物资讯平台「毛孩街」创办人陈国亨称，对新政策「收货」，又形容狗主对政策非常期待。他指，其平台接触到有约5,000至6,000间希望成为宠物友善餐厅，期望政府在首阶段试行畅顺后，可以逐步放宽配额至3,000间或5,000间。他表示，狗主最关心「室内」的定义，由于狗只怕热，若开放范围仅属有上盖的空间，而非有冷气的室内空间，对狗主和狗只帮助有限。

对于食肆种类、座位和牵带规定，陈国亨认为合理，因为食肆需要平衡狗主、狗只和不喜欢狗只或怕狗顾客的需要，规定使用牵带可避免狗只自行走到不准进入的区域，或骚扰不喜欢狗只的人士。他又相信，港人北上消费打击食肆生意，故令部分食肆有兴趣加入宠物友善餐厅，预料生意额可提高10%至30%，而大集团食肆可能会先抱观望态度，待生意额确有所提升后，才会大规模开放。

记者：曾伟龙