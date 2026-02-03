天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃

【天气／天文台／立春／冷峰】受偏东气流影响，明早广东沿岸仍然清凉。随著偏东气流缓和，随后一两日华南沿岸天气较为潮湿，日间温暖。根据天文台9天天气预报，立春(2月4日)天气温暖，介乎17至21度，而周五(2月6日)气温更升高至最高气温24度，但随著一道冷锋会在星期六横过华南沿岸地区，气温显著下降，周日(2月8日)气温降至13度，最高气温亦跌至只有19度。

周日气温下降 一日之间跌8度

据天文的预测，本周较为潮湿，日间温暖。明天至周六(2月7日)气温同样温暖，最高气温均见有2字头，当中周五气温最高，最高气温有24度，湿度亦高达95%，天文台亦预料周四(2月5日)及(2月6日)早上沿岸有薄雾，周六(2月7日)气温稍为下降，介乎16至21度，大致多云，初时有一两阵微雨及能见度较低。日间短暂时间有阳光，稍后气温显著下降。周日最低降至13度，最高气温亦只有19度；如以前一日最高气温21度相比，一日之间跌8度。

天文台亦预料，受冷锋相关的东北季候风影响，下周初内陆地区早晚寒冷。下周一（9日)天气同样清凉，最低气温只有14度，最高亦只有18度，吹东风4至5级，离岸及高地间中6级。

