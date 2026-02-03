每日杂志｜「一换一」届满在即 《预算案》前夕触发购车潮 配额炒价破2.8万 业界吁撤富贵税促普及

本港电动私家车「一换一」计划将于3月31日届满，政府月底将公布新一份《财政预算案》，业界普遍预期会有新安排，触发市场出现赶「尾班车」的购车热潮。据本报观察，转让「一换一」配额的交易市场近日交投越见活跃，价格飙升至2.8万元，更有车主高价「征求」配额。业界分析指出，财赤压力下，官方虽有望延续计划，但不排除收紧优惠提振库房收入；有商会建议政府取消50万元以上的「富贵税」门槛，让高价电动车亦能享有税务宽减，加速各类车款在港流通，推动电动车普及化。

社交平台有多个转让群组，有车主以2.8万元出售配额，另有车主列明不同价格。 Facebook图片

电动私家车「一换一」计划自2018年开展，车主销毁旧私家车并购买新电动私家车，可透过计划获得较高的首次登记税宽减；最初的宽减额上限为28万7500元，及后于2024年2月28日宣布延长安排两年，宽减额上限下调至17万2500元。

计划衍生出售转让「一换一」配额的交易市场。有汽车业人士指，配额没有「公价」，有价有市，价格由早年介乎7000元至9000元，近年不断递升至逾2万元。他忆述，2024年政府下调宽减额上限前，市场一度误传计划会终止，配额因而「炒」至3万元高位，随后才有所回落。

交投活跃 个别品牌约50%升幅

临近「死线」，相关交投越见活跃，配额价格水涨船高。本报观察社交平台多个转让群组，发现多位车主以2.8万元出售配额，连车辆及「两签」，即原有车主会配合新车主签署两次文件，包括电动车到港交付前，签署提交予运输署确认以旧换新的「一换一」申请表，以及在电动车交付当日，签署另一份把电动车「过户」予新车主的「车辆过户通知书」。

有车主更列明不同价格，「一签价」、「两签价」及「连车价」分别为2万元、2.1万元及2.6万元。

此外，平台不乏车主及㓥车场负责人高价「征求」配额，另有电动车品牌在电视广告中标明相关字眼，「提醒」有意买车的车主赶在3月底前购车。

据右軚汽车商会会长梁剑锋留意，由去年12月至今年1月，电动车市场交投确实较早前明显活跃，「个别品牌约有40%至50%升幅。」中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培指，每逢《财政预算案》前夕，市场总会有不同传言，如流传加牌费或进口关税等，实为业界常见的销售手段，「每年也有不同手法，让车主有更多联想，继而急着买新车。」他坦言，2026年的新车会在4月或之后才到港，故不少代理商也把握机会催谷销量。

根据运输署的统计数据，2025年前三季度新登记私家车中，电动汽车占比增至71.04%，反映电动汽车销售市场的份额在香港逐步扩大。截至去年12月底，香港整体电动车数目约有14.9万辆，占所有车辆总数约16.3%。

截至去年12月底，香港整体电动车约有14.9万辆，占所有车辆总数约16.3%。

市场份额扩大 占新登记车71%

有业内人士认为，计划行之有效，政府在《香港电动车普及化路线图》提出要在2035年或之前停止新登记燃油及混合动力私家车的目标，亦有望实现。

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培估计，政府全面取消「一换一」计划的机会甚微。

李耀培指出，电动车早已投入本地市场，惟使用增长率低，直至推行「一换一」计划才有起色，「计划相当成功。」他估计，政府全面取消计划的机会甚微，否则车主购电动车的意欲会即时降低，「可能原本的燃油车仍然『行得走得』，若然取消便再观望电动车价格会否下调，甚或等新车到港再考虑。」

近年经济不景，李耀培理解政府有机会下调首次登记税宽减额，以增加库房收入，惟不希望如2024年般大幅下调逾10万元，若宽减额与变卖旧有燃油车的利润相若，计划的诱因将锐减。有业界人士同意指，如果政府下调宽减额至7万至10万元，只会令市场即时萎缩，而过去几年设置的电动车充电网络，或会有所浪费，「各项政策和措施环环相扣。」

梁剑锋补充，自去年11月起，电动车牌照费已改为按「额定功率」（kW）分5级收费，并预计在6年内分5阶段递增，初期每年牌费为1500元至5000元，至2030年将增至3000元至1.1万元，反映政府正逐步增加电动车车主的用车责任，「在此背景下，即使『一换一』计划延长，优惠条件进一步收紧亦属合理预期。」

梁续说，市场发展仍取决于市民选择，若税务优惠进一步减少或不再延长，消费者或会更着重品牌、售价及产地等因素；在相近价格下，部分市民或倾向选择具规模及知名度较高的欧日燃油汽车品牌。

业界冀助豪华电动车「落地」

除了「一换一」计划，目前符合相关条件的私家车车主，其电动私家车首次登记税的一般宽减额上限为5万8500元；政府同时设有「富贵税」门槛，应课税价值（即税前车价）超过港币50万元的电动私家车，不再享有首次登记税宽减。

李耀培认为，应考虑取消50万元的「富贵税」上限，加速高价电动车在港流通。他指，电动车车价可以高至100万元，以现时宽减最多17万2500元，车主仍要缴纳余下税款，能贡献库房收入，取消有关制度或有助更多豪华电动车在港「落地」。

另有业界人士指，官方立场或希望电动车能普及化和大众化，惟站在行业角度，会希望各式各样的电动车也能百花齐放。据他留意，现时许多电动车车主在内地和澳门出牌，再回港驾驶，相关情况并不理想，「不用在港交税及牌费，却能使用香港的设施。」他明白，香港难一下子追上内地和澳门的水平，但不能抹煞贵价电动车对市民的吸引力，「如果贵价车也有津贴，或可吸引车主在港出牌。」

另有汽车业人士建议，若然政府不打算延续「一换一」计划，可以更改资助方式。香港电动车业总商会发言人董先生说，官方可改为分级资助不同电动车车主，以减省审批「一换一」资格的人手，「最重要让市民知道，政府仍然积极推动使用电动车。」

有汽车业人士盼政府维持税务宽减额。

环境及生态局回复指，政府正检视有关计划，并将适时公布最新安排。

早年乱象频生 车行化身「中介」擅自出售配额

「一换一」配额交易过去乱象频生，曾有㓥车场擅自出售配额，甚或有车行经纪化身「中介」，主动为传统汽油车车主及有意购入电动车的车主进行配对。有汽车业人士指，随计划推行多年，普遍车主已得悉相关程序，混乱情况大为减少。

自电动车「一换一」计划开展以来，屡有骗徒乘虚而入。近月有苦主支付订金后，持骗徒提供的身份证明文件到车行办理手续，才得知相关文件已被另一买家使用，蒙受损失。有车主直言，「一签」交易存有风险，买家切忌在核实配额资格前支付订金，「相比之下，『两签』比较稳阵。」

有业界人士坦言，「一换一」计划已推行数年，普遍车主也清楚配额有价有市，早年中介未经同意擅自出售配额的情况，近年已没有再发生。

近年本港积极设置电动车充电网络。

他指，商会有提醒同业不要以身试法，现时代理商会明确向车主提供意见，如客人单纯㓥车只有3000元至5000元，卖配额则有机会多收1万至2万元，「老实告诉客人也有得益。」

商会倡推「即买即资助」措施

香港电动车业总商会发言人董先生则建议，政府可考虑推出更多「即买即资助」的措施，免却车主自行购置配额的程序，避免衍生乱象。

