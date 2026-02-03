五月天演唱会2026香港站｜3月启德主场馆开骚！演出日期、25周年巡演亮点一览

台湾天团五月天今日（2月3日）在社交平台发帖宣布，《回到那一天》25周年巡回演唱会将以「春暖花开」为主题重临香港。

五月天香港演唱会2026｜演出日期及地点一览

根据官方公布，名为「2026 MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG」的香港站演出，已确定演出场地为全新的「启德主场馆」。横跨3月底的演出日期合共四场，包括2026年3月24日（星期二）、3月25日（星期三）、3月27日（星期五）及3月28日（星期六）。

演出场地 日期 启德体育园主场馆 2026年3月24日（星期二） 3月25日（星期三） 3月27日（星期五） 3月28日（星期六）

25周年巡演《回到那一天》香港站亮点

主办方透露，演唱会将采用亿级华丽舞美设计，当中包括巨型创意球幕，旨在配合万人合唱的场面，营造出酷炫的萤光海效果。共以「思念引路，回忆识途」，带领观众穿越五月天超过25年的音乐历程。