雀巢奶粉回收︱再多5样本验出蜡样芽孢杆菌耐热毒素 全部属已回收批次

雀巢香港早前回收22个批次的婴幼儿配方奶粉，原因是部分原材料可能受蜡样芽孢杆菌污染。食环署食安中心今日（2日）公布，早前因可能含蜡样芽孢杆菌而预防性回收的婴幼儿配方奶粉，再有5个样本被检出微量耐热毒素。中心强调，该些样本均属于早前已被回收、现已不在市面供应的22个批次之内，呼吁市民切勿让婴幼儿食用。雀巢香港表示，截至1月30日，已回收约15.9万罐产品。

再多5样本验出微量毒素

食安中心表示，就个别批次婴幼儿配方奶粉的全球回收事件作持续跟进，最新调查中，有5个样本被验出每公斤含0.2至1.3微克的蜡样芽孢杆菌耐热毒素（Cereulide）。

中心指出，所有验出毒素的样本，均来自雀巢香港早前已公布回收的22个批次之内，当中涉及以下3款产品：

能恩全护2号配方 7HMO（800克） 批次：53070742F1 此日期前最佳：2027年11月3日 来源地：德国

能恩启护1号配方 2HMO（800克） 批次：51670742F2 此日期前最佳：2027年6月16日 来源地：德国

ILLUMA LUXA 配方第1阶段（800克） 批次：51190017C2 此日期前最佳：2027年4月29日 来源地：瑞士



相关新闻：雀巢奶粉回收｜5样本检出蜡样芽孢杆菌耐热毒素 食安中心吁勿让婴幼儿食用 食环署收43宗投诉

雀巢：截至1月底 已回收约16万罐

雀巢香港已将所有受影响批次产品停售及下架，并正进行回收。截至1月30日，已回收约15.9万罐产品，另有约23.3万罐库存及已回收产品被食安中心封存。市民可透过以下途径联络该公司查询回收及退款事宜：

客户服务热线 2599 8874／2797 6031／2179 8136

WhatsApp 5283 4139（雀巢®️能恩®️） 2599 8871（惠氏®️营养品）

电邮 [email protected]

专属服务中心 九龙区 ：尖沙咀山林道18号柏豪商业大厦地下 香港区 ：轩尼诗道423—425号嘉年华商业大厦一楼全层



食安中心呼吁，市民如持有涉事22个批次的产品，应立即停止让婴幼儿食用，若食用后不适须尽快求医。中心将继续在市面抽检相关产品，并已就检出毒素的样本展开调查，不排除提出检控。