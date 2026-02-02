遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任

金价早前破顶，高见每盎司5,600美元，本港收金店一度大排长龙，不少市民纷纷放售图利。有男子昨日（1日）在Threads发文，指放在夹万15年、总值逾300万元的金币及金粒不翼而飞，其母亲承认为替即将结婚的弟弟支付「买楼首期」，已将黄金变卖。帖文掀起热议，不少网民支持事主报警。有律师向《星岛头条》表示，若黄金确实属于事主，无论取走者与事主是何关系，在未获同意下拿走并变卖，已构成盗窃罪；他亦提醒，即使将财物归还，也不影响刑事责任的成立，顶多作求情因素。

不论关系 私自取走变卖已构盗窃罪

律师梁永铿向《星岛头条》表示，事件关键在于涉事黄金的拥有权，若黄金确实由事主以个人收入购买，拥有权属事主本人，无论取走者与事主关系为父母或兄弟，在未经同意下取走并变卖他人财产，已构成盗窃罪，最高可被判处10年监禁。而今次个案更牵涉诚信，甚至串谋行为等问题。

梁永铿指，盗窃罪核心在于「永久剥夺他人财产」，即使取走财物后声称「日后会归还」，或已实际归还款项，亦不影响刑事责任成立，顶多只可作为求情因素。他举例，到超市偷了一筒糖果，被发现后马上交还，虽然店舖无损失，但一样能提告。

互信情况下犯罪或罪加一等

他又强调，今次事件特别之处在于家中发生，大家在互信情况下，未必会将夹万收藏得很隐蔽，故被受信任的母亲或弟弟拿去，属违反诚信行为，加上当中或牵涉有计划的串谋行动，可能罪加一等，相等于「公司打工做收银穿柜桶底」。

事件发生后，事主胞弟回应，「We can dicuss，I need this money for marriage（我们可讨论一下，我需要这笔钱结婚）」，又声称本周内会归还至少三分一金额。事主昨晚（1日）交代最终决定，表示将自愿把其中三分一款项无条件送予弟弟作新婚礼物，坦言「作为兄长仁至义尽，感情仍尽」，余下三分二、约275万元，弟弟承诺于2个月内归还。他亦决定月内搬离原居所，暂不再与家人同住。

记者：陈俊豪