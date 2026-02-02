Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任

社会
更新时间：18:33 2026-02-02 HKT
发布时间：18:33 2026-02-02 HKT

金价早前破顶，高见每盎司5,600美元，本港收金店一度大排长龙，不少市民纷纷放售图利。有男子昨日（1日）在Threads发文，指放在夹万15年、总值逾300万元的金币及金粒不翼而飞，其母亲承认为替即将结婚的弟弟支付「买楼首期」，已将黄金变卖。帖文掀起热议，不少网民支持事主报警。有律师向《星岛头条》表示，若黄金确实属于事主，无论取走者与事主是何关系，在未获同意下拿走并变卖，已构成盗窃罪；他亦提醒，即使将财物归还，也不影响刑事责任的成立，顶多作求情因素。

不论关系 私自取走变卖已构盗窃罪

律师梁永铿向《星岛头条》表示，事件关键在于涉事黄金的拥有权，若黄金确实由事主以个人收入购买，拥有权属事主本人，无论取走者与事主关系为父母或兄弟，在未经同意下取走并变卖他人财产，已构成盗窃罪，最高可被判处10年监禁。而今次个案更牵涉诚信，甚至串谋行为等问题。

梁永铿指，盗窃罪核心在于「永久剥夺他人财产」，即使取走财物后声称「日后会归还」，或已实际归还款项，亦不影响刑事责任成立，顶多只可作为求情因素。他举例，到超市偷了一筒糖果，被发现后马上交还，虽然店舖无损失，但一样能提告。

相关新闻：港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...

互信情况下犯罪或罪加一等

他又强调，今次事件特别之处在于家中发生，大家在互信情况下，未必会将夹万收藏得很隐蔽，故被受信任的母亲或弟弟拿去，属违反诚信行为，加上当中或牵涉有计划的串谋行动，可能罪加一等，相等于「公司打工做收银穿柜桶底」。

事件发生后，事主胞弟回应，「We can dicuss，I need this money for marriage（我们可讨论一下，我需要这笔钱结婚）」，又声称本周内会归还至少三分一金额。事主昨晚（1日）交代最终决定，表示将自愿把其中三分一款项无条件送予弟弟作新婚礼物，坦言「作为兄长仁至义尽，感情仍尽」，余下三分二、约275万元，弟弟承诺于2个月内归还。他亦决定月内搬离原居所，暂不再与家人同住。

记者：陈俊豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
6小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
20小时前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
8小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT
金价曾失守4500美元 3日累泻两成 前交易员警告「还没有结束」 高盛称杠杆效应加速跌势
金价曾失守4500美元 3日累泻两成 前交易员警告「还没有结束」 高盛称杠杆效应加速跌势
宏观经济
5小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
13小时前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
22小时前
大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放 港铁透露事情始末｜Juicy叮
大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放 港铁透露事情始末｜Juicy叮
时事热话
3小时前
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
10小时前