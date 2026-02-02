11个政府公众停车场3月起加价 私家车时租加一蚊、月租加$150 即睇新收费详情！

运输署今日（2日）公布，由3月1日起调整辖下11个政府公众停车场的收费，包括「私家车／的士／客货车」月租加价150元、时租加1元、日泊加10元、夜泊加5元；「电单车」时租不变，月租加60元、日泊加2元、夜泊加1元。

11个加价的政府公众停车场分别为：坚尼地城停车场、林士街停车场、天星码头停车场、大会堂停车场、天后停车场、筲箕湾停车场、香港仔停车场、双凤街停车场、黄大仙停车场、葵芳停车场及荃湾停车场。

运输署：已考虑市民接受程度

运输署发言人表示，在调整该11个政府公众停车场收费时，已考虑多项因素，包括邻近公众停车场的收费水平、市民的接受程度，以及政府停车场的使用率等。

除另注明外，该11个停车场的收费调整综合如下：

车辆类别 时租 「日泊」 「夜泊」 月租（注一） 私家车／的士／客货车 +$1 +$10 +$5 +$150（注二） 旅游巴士／货车 +$1 -- +$5 -- 电单车 -- +$2 +$1 +$60

注一：季租则按月租的加幅率上调。

注二：部分停车场提供的士月租／季租优惠收费，该类月租将上调$120，季租则按月租的加幅率上调。