11个政府公众停车场3月起加价 私家车时租加一蚊、月租加$150 即睇新收费详情！
更新时间：15:57 2026-02-02 HKT
运输署今日（2日）公布，由3月1日起调整辖下11个政府公众停车场的收费，包括「私家车／的士／客货车」月租加价150元、时租加1元、日泊加10元、夜泊加5元；「电单车」时租不变，月租加60元、日泊加2元、夜泊加1元。
11个加价的政府公众停车场分别为：坚尼地城停车场、林士街停车场、天星码头停车场、大会堂停车场、天后停车场、筲箕湾停车场、香港仔停车场、双凤街停车场、黄大仙停车场、葵芳停车场及荃湾停车场。
运输署：已考虑市民接受程度
运输署发言人表示，在调整该11个政府公众停车场收费时，已考虑多项因素，包括邻近公众停车场的收费水平、市民的接受程度，以及政府停车场的使用率等。
除另注明外，该11个停车场的收费调整综合如下：
|车辆类别
|时租
|「日泊」
|「夜泊」
|月租（注一）
|私家车／的士／客货车
|+$1
|+$10
|+$5
|+$150（注二）
|旅游巴士／货车
|+$1
|--
|+$5
|--
|电单车
|--
|+$2
|+$1
|+$60
注一：季租则按月租的加幅率上调。
注二：部分停车场提供的士月租／季租优惠收费，该类月租将上调$120，季租则按月租的加幅率上调。
