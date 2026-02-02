百分百担保特惠贷款坏帐率增至18.67% 金管局：增速较早前放缓 盼趋势持续

【百分百担保特惠贷款/坏帐】为替受疫情影响的中小企纾缓现金流压力和减少裁员，政府于疫情期间在中小企融资担保计划下推出百分百担保特惠贷款。然而，该计划的坏帐率一直偏高。金管局副总裁李达志表示，第四季「百分百担保特惠贷款」的坏帐率已升至18.67%。他指，此次升幅较第三季上升了0.5至0.6个百分点，但相比之前曾出现单月急增逾3个百分点的情况，增速已见放缓。他希望这一趋势能够持续。

金管局副总裁李达志。资料图片

市场仍具相当多变数

李达志又称，未来市场仍面对相当多变数，尤其是地缘政治，连美国息率走向亦不明朗。外汇基金规模庞大，需分散风险并作防御部署，不会过度侧重于某类资产。他提到，贵金属虽具投资价值，但其价格走势与债券等资产不同，亦不同于投资一间公司。外汇基金以保本为先、长期增值为目标，因此未必适宜大量配置于贵金属，但仍会持续观察市场情况。

李达志透露，外汇基金目前持有少量实物黄金，商品投资组合中亦有部分与黄金相关，但整体规模不大。虽然过去两年金价升幅强劲，但刚过去的周末金价回落，其中银价跌幅尤为显著。

