港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...

贵金属价格近日屡破顶，金价早前破顶高见每盎司5,600美元，不少市民急急脚前往收金店放售图利。一名男子昨午（1日）在社交平台Threads发文，指自己由年少起持续约15年购入金币及金粒储蓄，总值按现价计约350万元，惟近日发现所有黄金不翼而飞，其后获母亲承认已将黄金变卖，用作替其弟弟支付置业首期，事件引起网民广泛关注及热烈讨论，帖主今早（2日）再更新帖文，结局更是峰回路转。

金价高企 母亲变卖帮细佬畀首期

事主昨在帖文中表示，自毕业后一直每月购入金币，工作后收入增加，近年更以半两金粒形式储蓄，所有黄金一直存放于家中夹万，持续约15年。直至上星期金价高企时，他有意出售部分黄金，回家查看才惊觉全部不见，「单都无埋」，其后才得知黄金已于近期金价高位时被母亲变卖。他引述母亲解释，指款项用作协助弟弟支付结婚置业首期，并称弟弟日后会慢慢偿还。

父亲斥事主「为咗钱大吵大闹」 擸刀要求「以后唔好返嚟」

事主不满，直言：「我自己都未买楼，点解要帮细佬买楼？」其母亲则回应「细佬就快结婚一定要有楼」，并叫事主「再储过」。双方其后发生激烈争执，事主更指父亲情绪激动，突从厨房取刀要求他离家「以后唔好返嚟」，更斥事主「无谂过为咗钱喺度大吵大闹、完全唔为细佬做少少嘢」。

警告倘三天内不归还将报警并报东张

弟弟称「可以讨论」 事主：啲金系我，讨论乜嘢？

事主最终收拾个人物品，暂住酒店，伤心欲绝，「我好心痛、我自己都想买层楼、个心好似空咗咁」，而现时尚有约80万元储蓄。他亦上载与胞弟的WhatsApp对话，称「从来无允许你哋变卖、据为己有」，并警告倘三天内不归还，将报警并报东张。

其胞弟回应称「We can dicuss，I need this money for marriage」（我们可讨论一下，我需要这笔钱结婚），又称可支付利息、呼吁事主「冷静」。胞弟更要求其兄删除帖文，指「爸妈知道会激亲」，声称本周内会归还至少三分一金额。事主立即反驳指黄金是他的，有何「讨论」空间。

他又慨叹「好陌生呢个细佬」，反问：「系咪屋企人有钱嘅瓜葛就会变成咁？ 」

兄长仁至义尽 三分一无条件送弟弟作新婚礼物

帖文发布后迅速引起大量网民回应，不少人表示同情，亦有人质疑事件真确性。事主其后多次更新及回应质疑，强调事件属真实经历，并补充指母亲亦知悉夹万密码，过往亦曾代他到金舖购金；金币及金粒体积细小，并非如部分网民想像般占用大量空间。而自己虽然有保留单据，但她们变卖时已一同取走，因为「拎去卖要畀单」。

至昨晚（更新时间约晚上8时），事主再发帖向关心事件的网民致歉及致谢，并交代与弟弟沟通后的最新决定。他表示，将自愿把其中三分之一款项无条件送予弟弟，作为新婚礼物，「作为兄长仁至义尽，感情仍尽」，其余三分之二、约275万元，弟弟承诺于2月内归还。他亦决定于2月内搬离原居所，暂时不再与家人同住。

胞弟承诺2月内归还其余三分二

事主拒出席弟弟婚礼

至今早再有更新，事主进一步说明，弟弟承诺于2月内而非两个月内还款；该三分之一款项属自愿给予，未来亦不会出席弟弟婚礼，以免尴尬。至于外界关注为何未有报警，事主坦言因顾及父母健康及自身性格，暂不打算采取法律行动。事主最后表示，若弟弟如期还清款项，将会封存有关帖文，但不舍得删除，因帖文中承载了不少支持与正能量。