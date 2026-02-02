《我要赞佢》齐写「福」字推广赞美文化 3局长即席挥毫 寄语学生「勿以善小而不为」

星岛新闻集团举行《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」年度旗舰活动，邀得多位政府官员担任主礼嘉宾，包括教育局局长蔡若莲、民政及青年事务局局长麦美娟、文化体育及旅游局局长罗淑佩。众嘉宾与在场师生即席挥毫，共书吉祥「福」字，并寄语学生持续为社会传递正能量。

蔡若莲：感恩珍惜尤其重要

蔡若莲致辞时表示，科技日新月异，人工智能等新兴技术为年轻一代带来机遇的同时，也伴随不少挑战。她强调，培育学生正确的价值观，教导他们学会明辨慎思，感恩珍惜尤其重要。蔡若莲引用研究称，感恩是重要的性格强项，能助人更能发现生活中的美好，提升幸福感。教育局近年鼓励学校举办多元化的全方位学习活动，通过义工活动、服务学习等，结合课堂内外，培养学生常怀感恩之心，以积极乐观的态度，勇敢面对生活和成长的转变和挑战。

蔡若莲续称，各位「我要赞佢大使」是感恩文化的播种者及耕耘者，「你们的良好品行、无私奉献和积极参与的精神，成为希望与关爱的种子」，呼吁学生「勿以善小而不为」。她感谢星岛新闻集团举办《我要赞佢》活动，弘扬感恩文化，期望大家继续以行动实践，凝聚善行，推动社会进步。

麦美娟曾参加《英文虎报》征文比赛获奖

麦美娟表示，特区政府十分重视青年发展，关心他们的身心健康和全人发展。民青局配合施政报告《青年发展蓝图》的方向，推出不同计划和活动为青年人创造发展空间，培育他们的正向思维。她鼓励现场学生从小装备，日后把握机会参与政府推出青年人才培养计划追寻梦想。

她指，星岛新闻集团是香港历史悠久的传媒，秉承公正持平的新闻理念、务实创新的精神，为读者提供高品质、可信赖的报道。同时，星岛亦肩负社会责任，为社区创造共同价值和带来正面影响，并为培育下一代作出贡献。她提及星岛在支持青年活动的工作上「几十年不变」，更透露自己也是受益者，曾参加由《英文虎报》举办的征文比赛并获奖。

麦美娟续说，《我要赞佢》表扬社会好人好事，推动赞美文化，为香港注入正能量。计划更拓展至社区，与关爱队合作开展地区服务，将关怀分享予有需要人士。

她称赞星岛定期举办不同活动推动青年发展，其中 《我要赞佢》项目自推出以来，表扬社会好人好事，推动赞美文化，为香港加点赞，发放更多正能量。这个赞赏计划不止是集团活动，更推广至社区，先后与关爱队在地区展开关怀服务，将爱心分享至有需要的人。

罗淑佩鼓励学生到艺术馆观赏书画

除了表扬学生外，《我要赞佢》亦推展至表扬各行业的「无名英雄」。罗淑佩说，《我要赞佢》去年表扬旅游业及相关行业提供优质服务的从业员，此举对香港作为优质旅游目的地的形象至关重要，并感谢星岛秉持专业守正、公平准确报道。

罗淑佩指，书法艺术已于2009年列入联合国非物质文化遗产名录，鼓励对书法有兴趣的学生前往香港艺术馆参观。该馆自2019年完成重修扩建后，访客已突破500万人次参观，其中中国书画展厅收藏了大量古代与近代书画，极具观赏与启发价值。她续说，今次活动书写的「福」字，有机会随部分《头条日报》送出，希望将这份福气和祝福与全港的市民分享，「多些正能量，我们笑多些」，并祝愿大家在马年马上成功，笑口常开。