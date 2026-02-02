《我要赞佢》创世界纪录近200名校长到场支持 参与学校更积极推动校园实践赞美文化

为传扬善心、凝聚社会正能量，星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」(下称计划)，上周六（31日）举办「以心传善 笔墨生福 共创世界纪录」年度旗舰活动。当天有1142名最值得表扬的学生「我要赞佢大使」、当中包括近200名校长、亦有老师及嘉宾，一同挥笔书写「福」字，获确认成功创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录。有校长指出，活动不只是荣誉，更是深具意义的校园正向教育实践，让学生学会欣赏他人，更令平日较沉默的同学重拾自信，展现出赞美与祝福的感染力。

学界近年积极培养学生的正向价值观，其中在今次活动中借出场地的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学，自2024年起参与《我要赞佢》计划，并在校园推广赞美文化。总校长陈伟佳博士表示，师生、同学及家校的关系明显更融洽，足见赞美对学生成长带来深远影响。陈校长乐见全港多所学校师生透过「千人写福」活动，齐心专注完成创举，既体现教育界团队合作精神，也促进了人际与校际之间的交流。

爱秩序湾官立小学校长崔家祥指出，学校藉参与共创世界纪录的活动，推动全校实践赞美文化，学习关心他人。他观察到，一些平日较少被关注的学生，在接受表扬后变得积极主动，更愿意分享自身故事，「无论欣赏自己或他人，都是一种美德，值得在校园广泛传扬，以提升学生的自信与能力。」

赞美也令学生获益良多。油蔴地天主教小学（海泓道）小六学生麦梓乐坦言，起初对赞美他人感到尴尬，甚至误以为是「抬高别人、贬低自己」，但他尝试过后，发现赞美能发掘别人的优点，「赞美他人，其实也等于肯定自己」。活动中获派的种子卡，他会悉心栽种，待开花后带回学校，与同学分享太阳花积极向上的寓意。

浸大附属学校王锦辉中小学的小六学生邹咏晴，体悟到「不应吝啬赞美」的力量，当看见同学取得比自己更优异的成绩时，真诚地给予称赞，不仅能让对方感受到鼓励，更发现对方之后的测验或评估中，态度更认真、积极。