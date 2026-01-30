每日杂志｜标榜速效可保险索偿 中医美容机构涉违规宣传 声称注册医师主理「绝对有效」 业界吁核实执业资格

本港中医美容及养生机构近年成行成市，社交平台充斥「针灸减肥」、「美颜针灸」等宣传帖文，不少声称由注册中医师主理，部分更以「绝对有效」、「早鸟优惠」及限量名额等作招徕。记者以顾客身份向多间机构查询，有机构称可开具收据供保险索偿。有中医业界人士关注，注册中医有责任监督合作机构的宣传，保证疗效或索偿均涉嫌违反专业守则。中医药管理委员会回复指，已将资料交由纪律小组跟进。业界提醒消费者，应核实服务者的执业资格，并警惕速效承诺及套票推销。

在社交平台上搜寻「中医」作关键字，随即可见大量帖文及短片宣传，涵盖中医美容、针灸减肥、头疗养生及产后调理等服务。相关宣传多附有疗程前后对比照、以价钱标示及限时优惠，部分更强调「次次都可以保险索偿」、「全程由注册中医师主理」及「一次即见效」等。

有机构在社交平台宣传优惠价美容服务，强调由注册中医师主理。 网上截图

有机构展示前后对比图，标榜中医美颜针只需一次疗程即可改善黑眼圈。 网上截图

记者以顾客身份向多个机构的社交平台帐户查询。其中一帐户声称为「头疗师」，可提供「头皮护理中心及独家睡眠疗法」。根据该店提供的资料，收费488元的「皇牌服务」，标榜可改善头皮性问题、睡眠质素及压力性头痛，适合男女老少。店员更称，「我们有注册中医师坐诊，可开中医收据。」当记者追问索偿详情时，对方仅重复指有注册中医师坐诊，可作保险索偿。

有提供头皮养生服务的机构声称，店内有注册中医坐诊，可提供收据作保险索偿。 对话截图

同时提供无收据「模特价」

翻查纪录，该帐户亦曾分享「中医产后调理」、「中医头疗加上肩颈按摩」等服务，多次提及「次次都可以保险索偿」，又强调由注册中医师主理，提供正规收据。上月更有帖文以接近年尾为由，呼吁市民把握时间使用保险额度，「今年额度用完不吃亏」，并形容疗程「一次调理，多方面改善，做完还可以保险索偿」。

有机构在社交平台呼吁市民把握时间使用保险额度。 网上截图

另一名自称注册中医师的女子，声称可透过针灸改善黑眼圈、暗疮、便秘及面黄等问题，并提供「模特价」188元的针灸减肥体验。她表示，疗程须拍摄前后对比照片，仅作教学用途，不会对外公开。至于收据，她表明「模特价」不会提供，如需收据须以正价488元进行疗程。她补充，「模特价」不能指定医师，会另外安排具5年以上经验的注册中医师，问诊后会开始疗程。

有注册中医在社交平台称，提供188元「模特价」针灸减肥体验，让记者前往旺角一间连锁中医美容机构。 对话截图

记者根据其提供的地址查核，发现地点属一间连锁中医美容机构，该机构同样在社交平台上宣传多项低于500元的体验疗程，包括面部刮痧服务，过往亦曾推出「皇牌中医美颜针灸」，宣称属「纯天然」及「绝对有效果」，收费同样为488元。

「减肥」疗程一般不涵盖索偿范围

对于部分中医美容或养生机构声称可助索偿保险，有业界人士指出，是否涉及违规视乎实际操作及中医师在当中的角色而定。

选委界立法会议员、注册中医师陈永光表示，在中医诊所内，中医师利用针灸或传统中医方法提供美容服务并无问题，但若在广告中标榜帮助病人申领保险，或指名道姓宣传特定医师，称治疗某种疾病非常有效，或保证多少天医好，即属违反中医药管理委员会的守则。

立法会议员陈永光建议，市民选择服务前可先查阅注册中医名单核实医师身分。

香港中医师权益总工会理事长徐泽昌认为，若中医师根据病人实际病情作出诊断，并如实书写病名及治疗内容，未必是违规；如病人只接受美容服务，却以中医名义索偿，是否涉及不诚实行为，有待进一步厘清。

香港注册中医学会副会长林蓓茵指出，根据《香港注册中医专业守则》，只要注册中医师与机构之间存在任何财务或专业关系，中医师便有责任监督宣传内容是否符合守则，不能将责任完全推卸予第三方。

香港注册中医学会副会长林蓓茵促请政府加强打击无牌行医。

她补充，开具收据供索偿的前提是中医师须亲自作出合理诊断及处方，而相关疗程亦须属医疗性质，「一般而言，我相信没有甚么保险公司会涵盖『减肥』这类诊断。」

她亦关注这些机构的宣传手法，因《守则》已明确禁止中医师作出「保证效果」的声称，不论相关内容由中医师本人或第三方机构发布，只要实质上起到宣传中医师、招揽病人的作用，便可能构成违规。她强调，社交平台亦属守则规管范围。

中医学会：制度衍生灰色地带

实际上，香港中医药管理委员会中医组上月发出的通讯，便指出中医组近期留意到互联网上有不少医疗或健康产品机构以中医药服务或产品用作商业宣传，并指「此举有可能被视为中医师旨在利用该些机构招徕病人或兜揽生意」，当中强调「业务宣传」包括由中医本人或他人宣传该中医和其工作或业务。

相关宣传在社交平台上特别普遍，林蓓茵认为背后反映制度的结构性矛盾，「我们中医和西医不同，西医有专科发展，如皮肤科专科，可写在宣传业务上，但我们没有这个途径去做」。她指，病人缺乏官方或可靠的平台了解中医师的专长与背景，医师也希望让公众知道自己的医疗范畴和专业方向，结果衍生灰色地带，建议建立官方或受监管的平台，让中医师在合规下列明学历及进修方向，或有助减少违规宣传及无牌行医问题，促进行业健康发展。

中医药管理委员会（管委会）回复本报指，中医专业守则（《中医守则》）列明，中医师不得发出内容失实或误导他人的虚假专业证明。

就个别人士或机构在网上平台发文中使用某些字眼，或个别中医师向求诊人士发出证明等行为会否被视为违反《中医守则》，管委会指须视乎每个个案的实际情况而定，已将本报提供的资料转交纪律小组跟进；市民如对注册中医或表列中医的执业或操守有任何不满，可向管委会辖下中医组提出书面投诉。

陈永光建议，市民在选择服务前，可先于管委会名册查阅中医师的资格，只有受规管的专业人士，才能在法律制度和专业守则下为病人提供保障。

林蓓茵亦提醒，市民可以留意机构内是否有展示注册中医的执业证书，并留心称谓，只有「注册中医师」才属合法资格，其他如「治疗师」、「健康师」等并非中医师的正式名称。她补充，中医治疗讲求由内而外、循序渐进，若有机构声称几次便可见效，或以限时优惠制造压力、说服购买套票等，市民便应提高警觉。

有中医师以简体字登记 记者查核名单一波三折

业界建议市民查核中医师的身份，惟本报按香港中医药管理委员会名单查核时，过程一波三折，直至转用简体字搜寻，才确认医师的注册身份。

记者在香港中医药管理委员网站上，先后于注册中医、有限度注册中医及表列中医名单页面，输入一名自称为中医师的女子姓名，结果均显示「找不到资料」。经业界提醒，该医师或以简体字登记，系统未能自动对应。记者最终转以简体字再次搜寻，终成功寻获其注册资料。

部分机构踩界「挂名驻场」 业界促打击无牌行医

本港中医服务需求增加，却延伸出「挂名驻场」及无牌行医的问题。有业界人士关注，部分机构或利用挂名专业人士作幌子提供医疗服务，提醒市民应核实执业资格以保障健康，并促请政府加强打击无牌行医。

选委界立法会议员、注册中医师陈永光提醒，市民应避免寻求无牌行医者的服务，特别是隐藏在美容院中、并不具备注册医疗专业资格的人员。

建议提供查证渠道

香港注册中医学会副会长林蓓茵关注，近年不少痛症或理疗中心亦存在「挂名」现象，中医师、物理治疗师等专业人士未必实际驻场。她认为，这反映社会确实有相关需求，却也为违法宣传和无牌行医提供空间，建议政府更积极打击无牌行医，并提供可供市民查证的合法渠道，才能真正保障公众。

中医药管理委员会表示，如服务涉及应用全科、针灸或骨伤等传统中医药学理论，进行诊断、治疗或调节人体机能等活动，均视作以中医方式行医。任何非注册中医或非表列中医人士提供上述服务，或虚假冒充中医师、使用相关名衔或描述以默示为中医，即属犯罪，可处第6级罚款（10万元）及监禁3年。

管委会指，市民如怀疑可向警方举报，会方将联同卫生署中医药规管办公室会适时向警方提供专业支援。

