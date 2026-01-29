粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放

「粤车南下」政策实施至今已逾一月，两地驾驶习惯的差异仍是热议话题。有香港网民在社交平台发文，指有粤车南下的车辆驶入梅窝并泊在公园内被村民报警。内地网民转载有关的帖文，并指香港存在民间「纠察队」，专门监察路面违规行为，尤其关注内地车辆在港的行车规范。

粤车南下车辆驶梅窝 泊禁局遭举报

根据网民在facebook群组「车cam L」的帖文，指一辆粤车南下的车辆驶到梅窝，甚至将车辆泊入公园，结果被居民报警。有关的帖文附上两张照片，一张见到有数名警察围著有关的车辆，另外一张则放大车辆的车牌，清楚见到其香港牌由「FT」开头，而「FT」字头的车牌正是粤车南下的车辆。

内地网民转述有关的贴文至社交平台「小红书」表示，一辆黑色内地车辆因误闯禁区及违例泊车，随即被香港市民拍照「公审」并报警处理，有如「民间纠察队」。该网民在贴文中解释，香港设有多个「禁区」，例如边境及旅游区等，车辆必须事先申请通行证才能进入，类似深圳周末海边旅游区的交通管制。他强调，禁区前方通常设有明显路牌，标明「非持有许可证汽车司机进入会被检控」，驾驶者若忽略标志而闯入，「被骂、被罚，都是不冤枉的」。他亦提醒「FT车友」，需要特别留意及互相知照相关资讯，一个好的政策，需要大家共同守护，尊重规则，才能做得更好。

有内地网民在社交平台发文指，香港存在民间「纠察队」，专门监察路面违规行为。小红书撷图

港人发帖称，一辆内地车辆被发现驶入大屿山梅窝一带禁区，更将车辆停泊于公园内。fb撷图

车辆停在公园空地上，背景可见树木及栏杆。fb图片

发文者质疑「乜原来粤车南下都可以揸去梅窝咩」。fb图片

港车北上被指乱驶 内地网民倡设纠察队

贴文引发两地网民激烈讨论。有留言指出，港车在内地行驶亦可能出现违规情况，「内地同胞不计较这些而已，有些悬挂香港牌照的车开到江浙沪来了，这不也是违规」。更有网民反驳称，港车在大陆「揸火箭咁快飞来飞去」，直指「好多人话南下车辆车品唔好，其实喺深圳大把港牌车乱咁揸车」。

不少内地网民表示支持香港民间监察行为，更希望内地也能成立类似「纠察队」，建议「查一下港车北上的，大把乱停乱放」。更有留言直接呼吁「港车北上也需要一个纠察队，受够港车在大陆乱停违规了」。

违规属个人行为 事前应查清规则

同时，亦有网民批评违规驾驶纯属个人行为，不应上升至地域标签，强调既然要开车去香港，就应遵守当地交通规则，认为涉事车主违规属个人行为，「别顺带着其他人」。有留言则强调个人责任与事先准备的重要性，认为不清楚当地交通规则的情况下，更应该在当地官网查询，而非随便问人、自我判断或「无脑」相信各种资讯。