天文台｜明日多云有阵雨 周日降温至14 °C 一日间急跌8 °C

天文台表示，一股清劲至强风程度的偏东气流会在未来一两日继续影响广东沿岸，而一道广阔云带会为该区带来几阵雨。根据天文台9天天气预报，周五(30日)至周六(31日)湿度高，周五多云有阵雨，周六初时有一两阵雨，局部地区能见度较低，下午部分时间天色明朗。而周日(2月1日)则气温转凉，最低气温只有14度。若以周六最高气温22度相比，一日之间急跌8度。

周五有阵雨 周日气温降至14度

天文台表示，预料一股干燥的东北季候风会在星期六逐渐影响华南，随后一两日该区显著转凉，内陆地区早晚寒冷，天色逐步好转。根据天文台9天天气预测，周五最低气温18度，最高气温为20度；大致多云，有一两阵雨，湿度高达75-95%。而周六则气温介乎17至22度，大致多云，初时有一两阵雨，局部地区能见度较低，下午部分时间天色明朗。周日降温至14度，最高气温也只19度，大致多云早上相当清凉，日间短暂时间有阳光及干燥。

天文台又表示，随著季候风在下周中后期逐渐缓和，广东地区气温回升。根据天文台9天天气预报，下周一(2月2日)起气温逐步回升，周一最低气温15度，最高气温重见2字头，有20度，下周二(2月3日)最低气温16度，最高气温同为20度，周三(2月4日)最低气温升1度至17度，最高气温则有22度。而下周五(2月6日)气温再升温，最低气温19度，最高气温则有24度。

