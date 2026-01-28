撞车党进化？轻微或没碰撞亦索天价赔偿 保险业教路勿私下和解免倾家荡产

本港出现无良撞车「索偿党」。日前有电视节目报道，多宗轻微交通意外演变成「天价」索偿事件，部分甚至没有与汽车发生碰撞。保险业联会行政总监刘佩玲接受《星岛头条》访问，指近期「碰瓷」骗案出现「进化级」手法，已演变至无实际碰撞车辆亦进行民事索偿，索偿金额高达数十万。提醒事主切勿自认倒楣而选择认罪了事或私下和解，忽略后续天价赔偿，在完全没有犯错下成为受害者，承受巨大精神及金钱压力。

刘佩玲指出，汽车保险诈骗无日无之，参考国际数据，在成熟的保险市场中「每赔偿100蚊即有10至15蚊落入诈骗者手上」。又指出，全港有逾九十万辆领牌车辆，形容情况如「九十多万块猪肉在街上被人鱼肉」。

保险诈骗猖獗 举证困难致检控率低

刘佩玲形容骗徒手法层出不穷，即使保险公司设专人调查，亦是「道高一尺，魔高一丈」。加上此类案件在港难以入罪，主要因缺乏专门针对保险诈骗的法例，执法部门多以盗窃罪起诉，惟其举证标准未必能涵盖复杂的诈骗手法。

刘佩玲形容近期「碰瓷」骗案出现「进化级」手法，已演变至无需实际碰撞车辆进行索偿，如事主在「cut线」时后车突然靠近并急煞，事后收到警方定额罚款告票，在自认倒楣后选择认罪了事，却忽略后续所谓「被害人」利用民事索偿，提出数十万的巨额赔偿，无辜车主在完全没有犯错的情况下成为受害者，承受巨大精神及金钱压力。

「碰瓷」手法多样 索偿达数十万

刘佩玲解释，香港的汽车保险主要分为「第三者责任保险」（三保）及俗称「全保」的汽车保险。骗徒常利用民事索偿，就医药费、精神损失、误工费，甚至身体检查及保健品等提出巨额索偿，金额可达数十万元。她强调，所谓「事故」并无出现任何碰撞，因此认为所有索偿都是不合理的。

勿节省数千元「无索偿折扣」 冒被索偿数十万元风险

刘佩玲提醒车主即使遇上没有实际碰撞的「碰瓷」诈骗，亦应立即通知保险公司妥善保存行车记录仪（车Cam）片段，如当时遗忘亦可收到法庭传票或警方通知书的14天内通知，切勿为节省数千元的「无索偿折扣」（NCD），而冒上被索偿数十万元的风险。因保险公司拥有处理索偿的专业知识和经验，能代表事主与对方的律师交涉，审查索偿项目的合理性，并避免法律诉讼过程漫长及不断累积的高昂律师费。如最终证实无需索偿，也可向保险公司申请取回NCD，呼吁切勿因小失大。

签署和解书 对方仍可事后反悔

至于发生碰撞后应否与对方私下和解，刘佩玲强调发生碰撞后涉及人命伤亡，就必须立即报警；若只涉轻微碰撞，即使对方同意和解，亦应记下其车牌、电话及保险公司资料。她续指，即使签署了和解书，对方仍可能在事后反悔并提出法律诉讼，因本港民事索偿，涉及人身伤亡时效为3年，而财物损毁则为6年，私下和解并不等同事件终结。

保险业联会与香港律师公会正就事件进行商讨，联会已透过社交媒体，发布指引教育车主，若不幸遇上同类事件时应如何应对。刘佩玲更指出，联会设立了预防保险诈骗侦测系统，供车主查询相关资料。

记者：李健威

摄影：何君健