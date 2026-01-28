港灯135周年｜推「光影与传承」之旅 办导赏团让市民了解电力发展抚今追昔

港灯最新推出城市散步路线 ——「港灯『光影与传承』之旅」，10多位在不同成长阶段曾在湾仔留下青春足迹与人生片段的湾仔「街坊」，在刚过去的星期六（24日）参与该导赏团，重拾昔日回忆外，亦发掘湾仔今昔的小故事。

旅程由最新设立的「港灯135周年历史展示廊」展开

旅程由湾仔坚尼地道港灯中心内最新设立的「港灯135周年历史展示廊」展开。逾百年历史的机械电表、分为「粗、幼电」的旧式电费单、在近百年前流行的街灯部件等被真实使用过的展品，仿佛唤起参观者「当年今日」的情怀，将众人带回那个电力初现、城市初亮的年代。另一边的现代化光影流动电子互动装置，细诉港灯超过135年的流金岁月，印证公司自1889年1月24日正式成立，为港岛带来电力，随时代脉动，一步步走向智能化的发展轨迹。

导赏团其后游走湾仔日街、月街与星街，穿梭香港第一座发电厂 ——「港灯湾仔发电厂」旧址 ，寻找往日的足迹，探索电力与城市发展的起点。参加者可以亲身体会到，照亮香港的，从来不只是电力，还有一代又一代为这座城市默默守护光明的人和事。

穿过湾仔洪圣庙的红墙与木梁，从旧城格局回望当年城市规划的智慧，亦感受文化底蕴相承的沉稳。庙门前一对刻在石柱上的对联，「古庙街新 海晏河清歌圣德」、「下环抒困 民康物阜被王恩」，细诉著湾仔旧日曾被称作「下环」的一段旧记忆。

旅程最后在中环爱丁堡广场划上句点，8款跨越年代的电街灯，透过展现属于不同时代的轮廓，共同成就了香港独有的城市风貌演进。

参加者: 看到昔日电表、旧电费单等实物 好像一下子回到从前

在湾仔土生土长、来自循道卫理湾仔长者服务中心的郭先生和太太，分享参加首团「光影与传承」之旅后的感受 ：「我从小在湾仔长大，对社区的历史略有了解，想不到街巷之间还藏着不少被忽略的故事。从未知道日街、月街和星街竟是香港首座发电厂的旧址，现对熟悉的街区也多了一份新的理解。看到昔日电表、旧电费单等实物，好像一下子回到从前，既亲切又怀旧。」

一同参与导赏团的中心社工姚姑娘表示，导赏团以电力为主题，具新鲜感且与一般城市导赏截然不同：「老友记今次收获满满、非常投入，特别是许多人都是湾仔老街坊，对路线特别有共鸣。行程内容丰富，让大家认识许多鲜为人知的城市故事，也更深刻体会电力在香港发展中的角色。这不只是一趟散步，更是一场重新认识城市的旅程。」

港灯一直致力提供世界级可靠的电力供应，推动香港经济发展和可持续未来。「港灯『光影与传承』之旅」是港灯超过135年历史的速写，旨在让市民大众在真实场景中了解港灯如何与城市并肩前行，以具体和生活化方式呈现电力与城市之间的互动关系。

导赏团每月举行一次，接受各大机构及团体申请，费用全免。详情请浏览活动网站。

