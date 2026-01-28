「全方位学习工程有限公司」遭入禀申请清盘

致力引入AR、VR及AI于学习的「全方位学习工程有限公司」，多年来推出「校园精神健康计划」、「国情教育计划」、「教师AI发展工作坊」，昨遭入禀高等法院呈请清盘。根据司法机构网站显示，公司清盘呈请已排期在4月15日进行。

关宝珍 (Kwan Po Chun)在2026年1月27日入禀高等法院呈请全方位学习工程有限公司 (LWL Education Limited)清盘。

根据全方位学习工程有限公司官方网站资料显示，其愿景是利用先进的科技重新定义学习的可能性，致力打破传统教学的限制，引入AR、VR及AI等新兴技术，为学生创造出更加生动、互动的学习体验，让学生走出课本的教条和教室的框框；透过戏剧教育促进校园精神健康及传递正向价值观；透过多元化学习活动，帮助学生了解国家最新发展，提升对祖国认同感，同时提升他们的资讯素养。它亦会专为教师设计AI发展工作坊，帮助教师掌握AI工具，从而提升教学效能及开学校的行政效率。

案件编号：HCCW82/2026

法庭记者：刘晓曦