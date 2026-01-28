去年录15,877宗网络安全事故 按年增27%创新高 「代理式AI」增泄密风险

香港生产力促进局辖下的香港网络安全事故协调中心（HKCERT）今日（1月28日）发表年度「香港网络安全展望2026」。数据显示，本港去年录得15,877宗网安事故，按年上升27%，创下历年新高，其中网络钓鱼攻击占整体事故57%，因为生成式AI令钓鱼讯息更具真实感及难以辨识，进一步加剧网络安全风险。钓鱼攻击场景亦正由传统电邮蔓延至社交媒体或即时通讯平台，其中WhatsApp和加密货币平台分别有34%及18%。同时，易受攻击系统的个案亦较去年上升逾3.5倍，达2,328宗，占整体事故15%，显示系统配置错误及未及时修补漏洞。至于僵尸网络（Botnet）个案占约18%，与去年相若。

企业依赖外判服务或成安全缺口

报告同时预测2026年将有五大网络安全风险浮现，其中有三项涉及AI应用，包括AI驱动的网络攻击与「代理式AI」风险，因「代理式AI」可在无需人手操作情况下自行采取行动，有机会在黑客入侵后自动执行恶意指令，难以防范。而随AI日渐普及应用，企业缺乏内部AI管治框架的情况下，客户资讯、合约内容等敏感资料可能因员工误用公共AI平台而外泄。而随办公或客服机械人等AI设备兴起，陆续进入营运环节，亦会暴露一些潜在风险，执行危险动作，进一步延伸并影响现实世界。

另外，企业在业务过程中越来越依赖外判服务及第三方平台处理业务流程，有机会有供应链漏洞及第三方安全缺口。而企业过度依赖云端基础设施，亦可能导致因单一故障点而中断营运。

黎少斌指，厂家应限制机械人可以执行危险指令，防范于萌芽阶段。曾伟龙摄

中小企增聘网安人手较保守

HKCERT同时发表「香港企业网络安全现况」研究结果，于去年10月至11月期间访问622间企业及50间网络安全服务供应商，显示71%企业有设网络安全人手，当中有67%中小企有员工负责网络安全，大企业有则有95%。但在技术应用层面及资源投放方面，有41%大企表示网络安全资源有按年增加，但只有13%中小企有按年增加投放。网络保安指引或守则方面，只有34%公司表示去年曾作更新。而展望未来12个月，中小企在增聘网安人手（中小企5%、大企15%）、培训（中小企13%、大企38%）、预算（中小企13%、大企36%）等方面的规划较为保守。

另外，有35%使用AI的企业表示会输入公司资料至AI工具，显示本地整体防御能力及AI管治意识不足。

生产力局首席数码总监黎少斌表示：中小企在资源和认知上的限制，令他们未必充分了解网络安全潜在风险，而供应链攻击已成为企业安全防线中最脆弱的一环，即使企业本身的防护措施完善，单一合作方的漏洞足以引发连锁危机。

建议企业将AI云端设于公司内部

他又留意到AI趋势将带来更多风险，举例黑客可利用仿真度高的假网站，引诱代理式AI输入员工帐号和假密码。他又指，虽暂不清楚企业使用代理式AI的程度，但现时已分别有48%中小企和80%大企有使用AI，使用AI是不能逆转且不应回避的趋势，中小企使用时可考虑不同手段降低风险。他举例，中小企运用AI处理报价单时，可考虑输入非真实的数据，待AI完成工作后才用人手修改数据，「系会冇得提升100%效率，但得80%，𠮶20%换取安全」。他又建议企业可以将AI云端设于公司内部，令资料不会外泄。

机械人方面，黎表示，现时本港商业使用机械人未算普遍，故风险未算高，但不排除有黑客入侵清洁机械人，并在人流多的地方高速行走，厂家应限制机械人可以执行危险指令，防范于萌芽阶段。

他特别提出，即使现时很多企业有网络安全守则，但不少员工仍会自行将公司资料输入AI等工具，导致外泄风险，建议企业加强由上而下的指令规范员工。

记者：曾伟龙

