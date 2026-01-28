Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防处推出「楼宇应急先锋」计划 鼓励物业管理人员参与

更新时间：07:00 2026-01-28 HKT
发布时间：07:00 2026-01-28 HKT

物业管理业界在提升楼宇消防安全、保养消防装置及设备以及向居民宣扬防灾信息等方面的角色不可或缺。消防处推出「楼宇应急先锋」计划，以广受欢迎的「社区应急先锋」计划为蓝本，加入更丰富的大厦防灾应急知识与实践内容，为物业管理人员提供培训，建立全方位社区自救体系，协助他们在火灾发生初期即时作出正确应变，并讲解保持大厦消防装置及设备在有效操作状态的重要性。


防火及应急知识并重　精准针对物管业界需要
 

消防处高级消防区长（公众安全及传讯）卢长威指出，新计划内容的「应急篇」旨在教授大厦管理人员在火警时如何迅速应对，以及为住户逃生时提供最适切的协助。卢长威说：「其实遇上火警时致电999求助都有技巧，如可以及时提供火警发生的精准位置和现场资讯，对缩短消防处人员到场展开救援的时间有莫大帮助。课程导师会讲解这类型的实用知识，提升物业管理人员在火警发生初期的处理效率。」

消防处高级消防区长（公众安全及传讯）卢长威介绍消防处最新推出的「楼宇应急先锋」计划，鼓励物管业界踊跃参与。
卢长威又介绍课程内新增「防火篇」的内容，强调物业管理人员更主动地减低消防隐患的重要性：「后楼梯有杂物阻塞或是防烟门经常被楔开等情况，都会妨碍居民在火警时安全逃生。我们期望培训学员更主动地消除这些隐患，有需要时向消防处举报。」

时刻保持消防装置及设备在有效操作状态，对大厦整体消防安全尤其重要。卢长威指出，课程导师会指导学员检查消防喉辘、灭火筒与警钟系统的运作状况，让他们在注册消防安全承办商每12个月的定期法规检查外，加强日常监督，如有设施损坏，可以及时发现、通报并安排维修。


鼓励业界积极参与　


卢长威说：「我们非常鼓励物业管理公司安排员工接受培训，由物业管理公司统筹及推行屋苑的防火及消防安全工作，并向居民宣传有关资讯，前线人员则负责执行措施及日常巡查，达致相辅相成。
 

消防处在去年12月为约100名公共屋邨前线物业管理人员安排「楼宇应急先锋」培训。
为鼓励物管业界参与，消防处已透过物业管理业监管局讲座介绍该课程，并会持续与香港物业管理公司协会紧密合作推广。消防处上月已率先为约100名公共屋邨前线物业管理人员安排培训。

卢长威说：「新计划亦会教授『社区应急先锋』计划内的基础内容，包括自动心脏除颤器使用方法和心肺复苏法等，让学员更全面地提高防灾应急意识。」


物管协会：全力支持　新计划助物管公司担当消防安全「守门人」
　　
 


香港物业管理公司协会发言人陈志球表示，协会非常支持消防处推出新计划，并会全力协助推动业界参与，协助他们坚守在大厦消防安全中担当「守门人」的重要角色。
 

香港物业管理公司协会发言人陈志球表示，协会将全力推动业界参与课程。
陈志球说：「物业管理人员有责任协助确保大厦的消防安全，这不仅是法例要求，也是持牌物业管理公司按物业管理业监管局订立之《处理消防安全工作》操守守则下的最终责任。除了消防处巡查和注册消防承办商的定期法规检查外，前线物业管理人员的专业配合亦非常重要。我们将全面推动持牌物管公司安排员工参与『楼宇应急先锋』计划课程。」

消防处透过物业管理业监管局讲座介绍该课程。
陈志球认为，课程的「消防装置常见问题识别」及「主动发现及消除火警隐患」等内容对前线人员极为实用。他说：「前线人员每日都会定时巡逻，对大厦设施位置了如指掌。如果他们具备消防设施基本保养知识，并掌握如何发现火警隐患，就可在设施故障或逃生途径遭阻塞等情况下及时洞悉并纠正。加上若他们具备初步应急处理能力，在面对火灾或意外时就不会手忙脚乱，这对降低伤亡及财物损失至关重要。」


建立全民参与消防安全文化

确保楼宇消防安全是一场持久战，需要政府、物管业界与市民紧密协作。消防处期望透过「楼宇应急先锋」计划提高物业管理人员的安全意识，并向业主及住户推广，形成共同参与及协作的消防安全文化。

 

卢长威说：「我们希望大家能够与消防处携手做好防火工作，例如消除火警隐患，确保消防装置及设备定期检查，以及在火警发生时，能够在确保自身安全的前提下使用消防装置及设备控制火势。这份全民参与的力量，将建立社区防火网络，共同维持楼宇安全。


「楼宇应急先锋」计划报名方法：

电话: 2197 3600
电邮: [email protected]


