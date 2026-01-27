总部位于香港、被誉为本土「独角兽」的领先可再生燃料生产商 EcoCeres，昨（26日）正式在马来西亚柔佛州的巴西古当正式启用其先进的可再生燃料工厂，标志著马来西亚首座可持续航空燃料(SAF) 生产设施正式落成。该工厂已于去 年10月成功完成调试并投产。除SAF外，工厂亦同步生产氢化植物油(HVO)及可再生石脑油 (Renewable Naphtha)，年总产能最高可达42万吨。此举不仅巩固了EcoCeres在全球可再生燃料领域的领导地位，亦彰显其对香港作为绿色创新与投资枢纽的重要贡献。

作为开幕典礼的主办方兼EcoCeres创始投资人，香港中华煤气有限公司主席暨赋生资本负责人李家杰，欢迎马来西亚种植与原产业部长拿督斯里诺莱妮 ‧ 阿末(Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad)亲临EcoCeres位于马来西亚的首座SAF工厂主礼并主持启用仪式；联同香港特别行政区环境及生态局常任秘书长张国财；EcoCeres联席董事长陈英龙、谭楚翘及行政总裁Matti Lievonen一同出席，共襄盛举。EcoCeres感谢各方代表及持份者的参与，这不仅见证此一重要里程碑，更凸显这家植根香港的企业在推动低碳经济跨境合作上的战略角色。

李家杰：定能为下一代扭转气候变迁的趋势及挑战

回顾 EcoCeres 的发展历程，李家杰表示：「EcoCeres从香港的实验室起步，如今已成长为全球主要的可持续航空燃料生产商之一。马来西亚柔佛新厂的投产，正体现策略区域对永续发展的承诺如何有效地为全球气候解决方案作出贡献。相信凭借著政府积极的政策支持及各合作伙伴的齐心努力，我们定能为下一代扭转气候变迁的趋势及挑战。」

EcoCeres昨日正式在马来西亚柔佛州的巴西古当正式启用其先进的可再生燃料工厂。EcoCeres相片提供

EcoCeres马来西亚开设首个可持续航空燃料工厂，巩固香港在亚洲绿色能源转型中角色。EcoCeres相片提供

李家杰（右1）表示，马来西亚柔佛新厂的投产，正体现策略区域对永续发展的承诺如何有效地为全球气候解决方案作出贡献。EcoCeres相片提供

张国财表示，EcoCeres的愿景与香港特区政府致力实现碳中和，以及强化「超级联系人」的功能角色及目标高度契合，有助连接内地及全球其他经济体的碳市场。柔佛SAF工厂正是一个出色范例，展示具全球视野的香港企业如何将生产布局于区域战略要地，推动绿色产业落地。

作为技术驱动型企业，EcoCeres在香港自主研发专有的废料转化燃料技术，并通过位于中国张家港的首个生产基地实现规模化量产，使其跻身全球SAF产能领先行列。

EcoCeres行政总裁 Matti Lievonen指出：「柔佛工厂是EcoCeres区域平台与马来西亚可再生燃料产业发展的重要跃升。这不仅回应市场对可再生燃料解决方案日益增长的需求，展现我们对供应稳定性与产品品质坚持的同时，也助力予马来西亚迈向净零转型；亦强化了香港作为可持续能源项目融资与规模化区域枢纽的地位，为全球产业供应永续燃料。我们深信EcoCeres的废料转化燃料技术，能够引证经济成长与环境保育是可以协同并进。」

透过将废弃物与残余原料转化低碳可再生燃料

工厂的建设不仅呼应马来西亚积极推动可再生燃料发展、采用废料转化燃料路径的政策方向，实现2050年净零排放目标的国家承诺；亦同时展现了香港独特的创新能力、成熟的资本市场及专业服务生态，积极推动及落实区域内可行的解决方案。香港本土培育的企业EcoCeres，是将自主技术大规模商业化地应用于海外的成功典范。

EcoCeres透过将废弃物与残余原料转化为高价值、低碳的可再生燃料，支持马来西亚迈向可持续循环经济；并满足航空、海事、物流、矿业及化工等行业对可再生燃料不断增长的需求。

拿督斯里诺莱妮 · 阿末表示：「马来西亚政府全力支持EcoCeres是次创新建设，这与我国的《国家能源转型路线图》及国家农商品政策 (DAKN) 2030方向非常一致。我们可透过可再生燃料创新的推动，创造更有效的高价值就业、降低碳排放；并强化了马来西亚作为绿色经济领航者的角色，是我国对永续工业发展承诺的具体实践。」

集团全球可再生燃料年总产能77万吨

EcoCeres持续致力拓展其全球可再生燃料布局，运用领先的专有技术以满足市场对永续能源解决方案的迫切要求。从中国江苏苏州的张家港到马来西亚柔佛，公司正积极构建以香港为支点的区域平台，实现「化废为能」的愿景，支持全球减碳进程，并巩固香港作为亚洲绿色发展「超级联系人」的关键地位。

除却马来西亚新厂外，EcoCeres张家港基地亦是SAF与HVO的生产地，集团全球可再生燃料年总产能约77万吨，并在逐步提升，进一步强化香港作为整合性区域可再生燃料平台总部的核心功能。