尼帕病毒︱政府: 本港并无录得输入或本地案例 评估认为传入香港风险低

鉴于有报道指印度个别地区出现尼帕病毒的感染群组，衞生署衞生防护中心今日（26日）表示，已主动向世界衞生组织和印度衞生当局索取进一步资讯，并对来自有关爆发地区并出现疑似征状的入境旅客进行健康筛查，以尽快转介疑似个案到医院进行调查。目前，本港没有录得尼帕病毒感染的输入或本地案例。

目前中心风险评估认为尼帕病毒传入香港风险低

初步资料显示，当地西孟加拉邦加尔各答的一间医院自今年一月中起录得五宗确诊尼帕病毒感染个案，主要为医院内传播，全部涉及医护人员，暂未有死亡个案或跨境传播个案。当地已隔离约100名密切接触者，并进行检测。目前中心的风险评估认为尼帕病毒传入香港的风险为低。

中心总监徐乐坚说，尼帕病毒感染是一种新发的人畜共患疾病。果蝠是病毒的天然宿主。这种病毒主要是通过直接接触受感染动物的呼吸道飞沫、鼻腔分泌物和组织传播。它也可以通过食用受感染蝙蝠尿液、粪便或唾液污染的食物而传播，通常是水果或水果产品（特别是椰枣原汁）。尼帕病毒感染也可在人与人之间传播，主要是通过密切接触受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和医疗机构中报告。

受尼帕病毒感染的患者可以没有征状。早期征状包括与流感类似的征状，如发烧、头痛、呕吐、喉咙痛和肌肉酸痛。其他征状包括头晕、嗜睡和知觉下降。严重的病例可能会出现并发症，如肺炎、癫痫、脑炎、昏迷，甚至死亡。个案病死率约为40％至75％。在急性脑炎康复的患者中，约有20％可能持续出现神经线的问题。目前尚未有针对尼帕病毒感染的疗法及药物，治疗主要限于支持疗法。症状通常在感染尼帕病毒后约四至14天开始出现，但亦可能长达45天。

徐乐坚补充，香港具备在口岸和医院侦测不明原因感染及新发传染病的能力。在入境层面，衞生署于各口岸持续为不适的入境人士进行医学评估，必要时转送医院检查。中心有完善传染病监测机制及呈报系统，让医护人员通报怀疑传染病个案。目前未录得任何尼帕病毒感染个案。虽然加尔各答与香港无直航班机，为审慎起见，中心将会在机场加强对由印度抵港的航班的旅客进行健康筛检，包括安排港口衞生人员在相关航班闸口为旅客进行体温监测、对出现病征的旅客进行医学评估，并将对公共衞生有影响的感染个案转介到医院作医学检查。

徐乐坚提醒市民，若必须前往受尼帕病毒影响的地方时，应采取以下措施以降低感染风险：



避免接触野生动物或染病的农场动物，尤其是蝙蝠、养殖猪、马、家猫和野猫。

避免前往蝙蝠栖息地。

注重个人衞生，经常用洗手液和清水洗手，特别是接触动物或其分泌物／粪便后，及照顾或探望病人后。

注意食物衞生，在食用水果前应彻底洗净并去皮，切勿进食可能被蝙蝠咬过或从地上捡起的水果。避免饮用生的椰枣原汁、棕榈汁或其他果汁。

中心会跟进事件和按风险评估采取适当防控措施，保障公共衞生和市民健康。

尼帕病毒在1998至1999年在马来西亚和新加坡发生涉及养猪场工人和与猪有密切接触人士的爆发中首次发现，它可以影响多种动物，包括猪只、马、山羊、绵羊、猫和狗。过去20年，孟加拉及印度曾多次录得人类感染尼帕病毒的爆发，通常于12月至4月期间发生，主要透过受果蝠污染的生椰枣汁传播。印度对上一次爆发于去年中在喀拉拉邦发生，涉及4宗个案。