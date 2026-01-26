工业意外｜劳工处针对高处工作及吊运设备等采特别执法行动 用无人机监察工地
劳工处今日（26日）起展开为期两周针对新工程建筑地盘的全港性特别执法行动，重点针对高处工作、高风险工序及机械和作业装置（如吊运设备、动力升降工作台等），以遏止不安全作业。为提升执法效率，劳工处亦会使用小型无人机从高空遥距监察工地，当发现地盘内有不安全作业时，会即时摄录搜证，配合巡查及执法行动。
会即时严厉执法 包括检控、发出停工及敦促改善通知书
鉴于近日在建筑地盘接连发生的严重工作意外，劳工处如发现有违反职业安全及健康（职安健）法例的情况，会即时严厉执法，包括提出检控、发出「暂时停工通知书」及「敦促改善通知书」。根据《职业安全及健康条例》的一般责任条款规定，雇主必须为其雇员提供安全的工作环境、作业装置及工作系统。违反有关规定，最高可被判处罚款1000万元及监禁两年。
劳工处重申，维护建筑工人的职安健，需要雇主与雇员一同努力，共建安全文化。除特别执法行动外，劳工处会继续透过恒常巡查、宣传推广、教育培训和使用新科技等多管齐下的策略，推动职安健文化，防止意外发生。
