强制戴安全带首个工作日 长者携手推车「戴错位」 上海游客撑立法「安全第一」

安全带新法例昨（25日）实施，市民乘搭巴士等公共交通工具和商用车时，若有关座位设有安全带，就必须佩戴安全带，否则最高罚款5,000元及监禁3个月。《星岛头条》记者趁今日（26日）首个工作日繁忙时段，到红磡转车站观察，九巴安排职员呼吁乘客「如座位有安全带，请戴好」；部分城巴巴士亦在车头设置告示提醒。有长者虽然遵守规定戴上安全带，但错误将斜带穿过腋下；也有游客称赞法例「很好，是应该推行的」。

长者误将安全带穿过腋下

记者陪同退休人士黄女士，从红磡转车站乘坐巴士110号到汇翔道下车，见她左手拉着购物车，并孭着背囊上车。她找到座位后，先将购物车放在四人座位的中间通道，然后除下背囊，放在对面座位，显得狼狈。黄女士坐下后，左顾右盼地寻找安全带，发现要反手拉出安全带后，便决定站起来，用双手拉出斜带，期间巴士正准备开出，幸好她在车辆行驶前及时坐下来。从坐上座位到成功扣上安全带，她全程用了约35秒。

虽然她遵守规则戴上安全带，但她将斜带穿过腋下，而非横过肩膊，紧贴胸部至锁骨位置。问及有否「戴错」，她才恍然大悟：「哦，原来要咁样！我而家就知啦！」

黄女士：若旁边坐着男士或不便

黄女士形容过程颇麻烦，坦言坐在座位后安全扣与墙壁距离太贴，空间太少「好难插入」，「如果日后天气热，更加麻烦，一头大汗，而家整一整都有汗」。她又说，若旁边坐着陌生人或男士，就更不便，要「就住就住」，「佢（旁边友人）瘦些就撞唔到，而家大家都系女人，如果两个男人就麻烦。」

有乘搭巴士到铜锣湾上班的陈先生表示，平日如果车上有安全带也会使用，「（会否有不方便？）大部分时间应该都无问题，即系平时搭车都会戴，而家巴士座位有，所以应该无太大问题。」成效方面，他直言「应该会有效，有罚则，基本上大家应该都会戴、会安全啲。」

上海游客：内地巴士无安全带 来港乘坐时也安心

来自上海的一家三口游客李先生表示，虽然在内地的巴士没有安全带，但平日坐私家车「一定要系好安全带，前座、后座都要」。他称赞法例「很好」，来港乘坐巴士时戴上安全带亦可放心，「应该要推行的，安全第一，平时小朋友也会自己主动系好（安全带）的。」

就读树仁大学一年级的陈同学称，规例生效后，他坐巴士期间观察到，有不少座位上并未设有安全带，即使座位有安全带，也有不少乘客没有扣上，故目前仍未起到作用。他指，不会特意挑选座位上是否有安全带，「有就扣，无就照坐」，又认为拿着「一抽二掕」就很难扣，「都有啲不方便，我要除低个袋先可以扣到，始终攞住咁多嘢」。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦