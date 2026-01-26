涉虚报资料申「高才通」 内地男再度缺席提讯 官颁拘捕令充公保释和担保金70万元

47岁持双程证男子涉为申请「高才通」与妻女来港，而与他人串谋虚报资料作申请。该男子被控一项串谋诈骗罪，今于沙田裁判法院再提堂。被告再度缺席聆讯，担保人称自上次提堂后，从不同途径联络被告均不获回应，被告的妻子亦以消极态度回应。署理主任裁判官郑纪航应控方申请，发出拘捕令，并充公被告保释金50万元，以及人事担保20万元。

发拘捕令兼充公70万保释及担保金

郑官著福州话翻译于庭内外呼叫被告，均无回应。郑官指出，被告去年获准离港回内地照顾病重母亲，上次提堂法庭已表示被告大可即日乘高铁往返香港，惟被告今日仍未现身。担保人指，续上次提堂后，已透过社交媒体、微信等途径联络被告，但被告都不回应。担保人直言，因见被告去年多次如约出庭才赋予信任，却遭辜负，被告的妻子亦以消极态度回应，现时无法联络被告。

郑官最终批准控方申请，发出拘捕令，被告在出庭应讯前不得保释，另下令充公保释金及人事担保金共70万元。

涉虚报资料申高才通

持中国往来港澳通行证被告陈炳增，原被控为取得入境证而安排作出虚假陈述及向登记主任提供虚假详情等2罪，早前经修订后，被控一项串谋诈骗罪。

控罪指被告于某一天，在香港或其他地方，与一名名为「刘先生」的人士，串谋诈骗香港特别行政区政府入境事务处处长及其人员，即借着被告不诚实地及虚假地向处长及其人员表示自己符合高端人才通行证计划（B类申请）的资格来港，从而诱使该处长及其人员作出违反其公共职责的行为，即在原本不会批准的情况下批准被告、他的配偶黄晓霞以及他的女儿陈艾希进入香港及在香港逗留。

