Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全带｜记者早上实测 逾半乘客未佩戴 打工仔忧难落车 大学生称立法有必要

社会
更新时间：12:38 2026-01-25 HKT
发布时间：12:38 2026-01-25 HKT

新修订的《道路交通规例》今日（1月25日）实施，乘搭公共巴士、私家小巴、货车等商用车时，如座位已装设安全带，司机或乘客均必须佩戴，否则最高罚款5,000元及监禁3个月。《星岛头条》记者实施首日早上到红磡过海隧道巴士站，观察到有部份市民开始自动自觉扣上安全带，惟逾半乘客仍未有依例佩戴。

巴士安全带｜有外籍乘客遇上安全带故障 花近两分钟才扣好

记者随后登上过海巴士实测，在所有座位都设有安全带的上层，约30位乘客当中，不足10位乘客有佩戴。有外籍乘客尝试扣上，但遇上安全带故障，久久未能拉出安全带，最终花近两分钟才能成功安坐并扣好。

有打工仔担心未及时解安全带下车

在中环港澳码头巴士总站，城巴派职员向上车的乘客呼吁，如果座位设有安全带，乘客必须佩戴。82岁的金婆婆上车时尝试扣上安全带，惟拉错旁边座位、其后再佩戴时亦因身上的「斜孭袋」显得吃力，甚至一度不够力拉出安全带。

许小姐直言新例「扰民」，称打工仔返工时间紧张，要佩戴安全带「真系好唔方便」，担心到站时因「解唔开安全带、落唔到车」，她认为由于小巴车速快，反而有需要；相反，「巴士咁大架、车速不快」，认为必要性有限，加上有机会引起乘客之间、或与司机发生争执。

内地生：交通意外伤者多无戴安全带

有理大内地生表示并未知道新法例生效。李小姐表示未获告知，但坦言之前试过有巴士司机「行驶得挺快、不是很稳」，觉得立法有必要。同行的赵小姐亦指，留意到过往很多交通意外的伤者都无戴安全带。她们称虽然不太方便，但认为从坐下、拉安全带到扣上，整个过程约3至5秒，故还可以接受。

记者：陈俊豪
摄影：陈浩元
 

相关新闻：
巴士安全带懒人包︱乘客无扣安全带最高罚$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
4小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
突发
4小时前
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
影视圈
18小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
17小时前
传TVB将重播古天乐经典剧《寻秦记》！播出时间疑曝光 电影票房告捷向破亿大关迈进
传TVB将重播古天乐经典剧《寻秦记》！播出时间疑曝光 电影票房告捷向破亿大关迈进
影视圈
14小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
人民币稳步升值 剑指6.85 内地客来港消费更疏爽 有金舖零售收入升约两成
人民币稳步升值 剑指6.85 内地客来港消费更疏爽 有金舖零售收入升约两成
宏观经济
7小时前
30岁女吃自助餐后腹痛离世 体内三酸甘油脂揭超标26倍 医生揭致命关键
30岁女吃自助餐后腹痛离世 体内三酸甘油脂揭超标26倍 医生揭致命关键
医生教室
22小时前