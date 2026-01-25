巴士安全带｜记者早上实测 逾半乘客未佩戴 打工仔忧难落车 大学生称立法有必要

新修订的《道路交通规例》今日（1月25日）实施，乘搭公共巴士、私家小巴、货车等商用车时，如座位已装设安全带，司机或乘客均必须佩戴，否则最高罚款5,000元及监禁3个月。《星岛头条》记者实施首日早上到红磡过海隧道巴士站，观察到有部份市民开始自动自觉扣上安全带，惟逾半乘客仍未有依例佩戴。

巴士安全带｜有外籍乘客遇上安全带故障 花近两分钟才扣好

记者随后登上过海巴士实测，在所有座位都设有安全带的上层，约30位乘客当中，不足10位乘客有佩戴。有外籍乘客尝试扣上，但遇上安全带故障，久久未能拉出安全带，最终花近两分钟才能成功安坐并扣好。

有打工仔担心未及时解安全带下车

在中环港澳码头巴士总站，城巴派职员向上车的乘客呼吁，如果座位设有安全带，乘客必须佩戴。82岁的金婆婆上车时尝试扣上安全带，惟拉错旁边座位、其后再佩戴时亦因身上的「斜孭袋」显得吃力，甚至一度不够力拉出安全带。

许小姐直言新例「扰民」，称打工仔返工时间紧张，要佩戴安全带「真系好唔方便」，担心到站时因「解唔开安全带、落唔到车」，她认为由于小巴车速快，反而有需要；相反，「巴士咁大架、车速不快」，认为必要性有限，加上有机会引起乘客之间、或与司机发生争执。

内地生：交通意外伤者多无戴安全带

有理大内地生表示并未知道新法例生效。李小姐表示未获告知，但坦言之前试过有巴士司机「行驶得挺快、不是很稳」，觉得立法有必要。同行的赵小姐亦指，留意到过往很多交通意外的伤者都无戴安全带。她们称虽然不太方便，但认为从坐下、拉安全带到扣上，整个过程约3至5秒，故还可以接受。

