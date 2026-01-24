BLACKPINK演唱会香港站｜粉丝挨冻通宵排逾9个钟 争霸企位前排近距离睇骚

韩国人气女团BLACKPINK世界巡回演唱会「DEADLINE」今( 24日 )起一连三日于启德体育园主场馆举行。有购买企位票的粉丝为近距离欣赏偶像，不惜提前一晚冒寒在场外通宵排队。由于购买的是不设划位的站立门票，越早入场便能占据越接近舞台的位置，因此昨晚（23日）已有大批支持者在启德体育园主场馆外聚集。人龙至今午近2时才消散，因排队人数众多，主办方提早让粉丝到闸门前排队，并按时进行检票入场。

粉丝排9小时获前排位置

有网民在社交平台分享，昨晚11时路过启德主场馆时，场外已有大批粉丝大排场龙，惟演唱会于今日下午3时30分才正式开放入场，贴文下不少网民留言「冻到傻」、「为咗排企前位冒住会病排露天十几廿个钟？应该系爱」。另有网民发帖文表示，没有夜排，下午3时30分排队都获得前排位置。

有成功抢得前排位置的歌迷兴奋在社交媒体报喜，高呼「妈，我得咗，右边第一排」，该位粉丝称自己于早上10时许已开始排队。同样抢得第一排位置的粉丝发文表示「不枉我排咗9个钟」。