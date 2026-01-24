世界华商联合促进会第五届理事会就职典礼 「香港繁荣」高峰论坛汇聚各界领袖

世界华商联合促进会昨（23日）在香港隆重举行第五届理事会就职典礼，并举办「香港繁荣」高峰论坛。行政长官李家超在致辞中高度肯定华商联19年来在凝聚全球华商、建立交流平台方面的贡献，并期望华商联继续与特区政府携手，共同为国家高质量发展作出贡献。

逾400位各界共商「十五五」规划下香港未来发展路向

政务司司长陈国基、商务及经济发展局副局长陈百里亲临主礼。逾400位政、商、学、研、投等界别领袖聚会一堂，共同探讨「十五五」规划下香港未来的发展路向。华商联主席由全国政协常委蔡冠深出任，连连数字科技股份有限公司司董事长章征宇出任第五届理事会会长。

李家超：香港从五方面推动发展 积极对接国家战略

李家超在视频致辞中强调，「十五五」规划建议明确支持香港巩固及提升国际金融、航运、贸易中心地位，建设国际创新科技中心， 并打造国际高端人才集聚高地。对此，香港定必积极对接国家战略，并从五方面全力推动发展，包括深化国际合作，拓展全球机遇；推进大湾区融合， 释放协同效应；巩固制度优势，提升核心功能；聚焦创科驱动，加快推动北部都会区及河套合作区香港园区发展；以及汇聚高端人才，建设国际专上教育枢纽。他表示本次论坛聚焦国家「十五五」规划与香港发展定位， 正好为社会提供集思广益的平台。

蔡冠深：新一届华商联理事会在四方面重点发力

蔡冠深致辞时表示，站在新的历史起点，新一届华商联理事会将承前启后，不忘初心，在四个方面重点发力，一是强化桥梁纽带作用，服务高水平对外开放；二是巩固国际金融中心地位，推动金融创新发展；三是深化区域合作，促进协同发展；四是凝聚青年力量，培育时代新人。

章征宇致答谢辞时感谢各界支持及历届同仁贡献。他透露， 华商联已成立国际化专业顾问团及八大专业委员会，致力构建跨领域平台，推动科技创新与产业融合。他承诺以务实行动与各界携手，将华商联建设成为服务国家、贡献香港、连结世界的重要平台。

高峰论坛汇聚专家 分享行业经验

随后的「香港繁荣」高峰论坛，由金融与银行家、华商联专家顾问梁锦松以视频致辞揭开序幕。香港理工大学校长滕锦光就香港高校服务国家大局进行分享。中国人民银行货币政策委员会委员黄海洲深入剖析香港国际金融中心的发展路径。清华大学深圳国际研究生院教授宋健介绍光载信息与前沿科研应用，并与现场嘉宾对谈。

在「专家共话」环节，华商联旗下多个专业委员会的负责人发言，围绕人工智能安全、金融科技、青年发展、商业航天、光通信、数字基建及智能制造等议题，分享行业前沿动态与实践经验。