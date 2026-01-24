政府拟加强巿建局「招标妥」功能 邓家彪指有可疑法团赶新例实施前通过招标

大埔宏福苑火灾揭露楼宇维修多个潜藏问题，政府就此事提出多项修例，当中包括加强市建局招标妥的角色。

民建联陈学峰分析，问题根源在于贪腐的问题，部分不法分子操控专业人士的害群之马垄断市场，导致正直的承办商不敢参与。他认为，政府提出的「加强版」招标妥，将引入警方及廉政公署等执法部门进行背景审查，是「抽走坏分子」的关键一步，让其他承建商进入市场。只有根治环境，回复「天朗气清」的环境才能令市场重回健康。

工联会邓家彪亦表示，现行制度令不少业主立案法团在选择承办商时感到徬徨和无奈，「制度唔改无人肯参与大厦事务」。若维修是根据政府法令，建议由政府选择承办商。他同时提醒，有听闻部分有问题的法团正「踩行油」，企图在新法例实施前尽快通过大型维修项目，呼吁政府部门密切监察。

新民党陈家珮认为，政府提出的多项改革建议，如加强市区重建局的角色、按工程金额提升业主参与门槛等，方向正确。选委界陈凯欣则关注加强市建局角色后，当中如何监管及执法亦是相对重要的问题，期望政府能尽快落实具体措施，并确保有足够人手和资源执行。

议员倡「分流」处理 设多元安置方案

大埔宏福苑火灾令近2千户家庭流离失所，政府正就长远安置收集意见。陈学峰指出，居民中有部分希望尽快迁出，部分希望留在同区，甚至有部分希望在原址附近居住。他认为政府目前提出的五个方案，正是回应了这些不同的诉求，布帮助区民尽快安置。

陈凯欣则强调，必须对居民户数做基本「分流」，优先处理需求较简单的个案，以集中资源应对复杂情况。她以举其中一个居民家庭为例子，该家庭有意返回单位取回必需品，并期望尽快购置二手楼宇，让生活重回正轨。陈凯欣认为，将这类个案划分出来，有助加快处理进度。

邓家彪以其居住大埔多年的经验及工联会的调查数据作补充。他指出，收回二百多份问卷中，约四分之一的居民希望原区重置，另有四分之一则希望原址重建等。他建议政府可考虑利用广福邨对面、一条马路之隔的宠物公园及足球场，可考虑兴建一个规模较小的新屋邨，以满足约五、六百户坚持留下的居民，待他们迁入后，再将原有地皮改作球场或其他社区设施。

陈家珮亦提到，居民每搬迁一次，都是一次「二次伤害」。她建议政府考虑为居民提供稳定的中期居所，即使是「颂雅路西」项目亦要3年才能落成，建议政府可参照苑福苑间隔、外观的设计，给予居民熟悉的感觉。



