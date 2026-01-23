每日杂志｜伪造名片出示假「银行委托信」 骗徒假冒收数公司职员疯狂追债 至少40人接电话 苦主心急误信失数万元

年近岁晚，慎防骗案。有收数公司报称，遭骗徒假扮其公司的职员四出向市民追债。骗徒除伪造其公司名片，更出示印有市民个人资料的伪造「银行委托信」，以加强说服力。过去3星期，该公司接获40名市民查询，方揭发遭冒充，随即报警并发出澄清声明。据知，多名市民因一时心急误信「追债电话」，损失数万元；有苦主自责疏忽大意，在欠款未偿还下被骗财，蒙受双重损失，亦有借贷的市民担忧个人资料外泄，遭犯罪集团挪用。有大律师形容事件是追债电话骗案的「进化版」，提醒市民保持冷静，谨慎查证。

被伪冒的收数公司为「力高企业管理」，其负责人Nicole指，公司从事债务管理，包括公司之间的债务事宜、租务纠纷、背景查证及调解服务。对卷入怀疑骗案，她称公司高度重视，初步相信不涉及生意纠纷或与前员工的纷争。由于每日均接获市民致电查证，她感到事态严重，已报警备案，并于过去2周两度于社交媒体发出澄清声明。

Nicole称，综合多名受害人所述，骗徒为博取信任，转发一张印有其公司名字及标志的名片，冒充「财务管理部助理客户经理钟X豪」追债。另有市民反映，骗徒持有印有其姓名及身份证号码等个人资料、声称受银行委托的追债文件。她强调，公司从未聘请该名男子，亦没有替银行追讨欠债，「当市民（向我们）查询这2点，已知道对方遇到骗徒。」

出言威吓「上门等你」

遇骗市民A通过讯息向《星岛》详述事发经过。A指，1月初接获一名男子来电，对方自称是银行职员，指委托「力高企业管理」向他追讨欠款；半小时后，一名操内地口音、自称为「力高企业管理职员钟X豪」的男子致电，不断催促他付清整笔欠款，更威吓称「若有意拖延，会上门等你」。

市民A本身确有欠债，他称当时正值工作会议，无暇与对方详谈，加上对方出示银行委托文件，便信以为真。期间对方突然提出可先还1万元的「折衷方案」。为息事宁人，他情急下应对方要求，透过「转数快」将款项转入对方提供的私人银行户口。

A指，会议完结后定下神来，想起事态有异，立刻致电「力高」查证，才知怀疑受骗并报警。他叹言，欠债未还又破财，连原本打算用作还债的款项亦被骗去，自责疏忽之余，更感年关难过。他续称，「钟X豪」其后仍多次致电追债，使他不胜其烦，故告知对方已报警，着其收敛勿再滋扰，但对方仍继续致电追债，最后他封锁对方电话号码不再接听。

昨日下午，Nicole接获工程公司负责人B致电查询，其遭遇与市民A近似，骗徒转发印有「力高」名称及公司标志的委托文件，要求即时还清所有欠款，其后突然提供先还1万元方案，B转款后致电「力高」查证方知受骗。

受害公司接获40宗查询

过去3星期，「力高」共接获40宗查询，最新个案发生于昨日下午，当事人被骗走1万元。查询者背景各异，包括有贷款在身的市民、已还清款项者，甚至从未借贷者。据了解，多名遇骗市民是须定期还款的市民，因担心事件闹大，急急付款而「中招」。

Nicole提到，本月初至月中是市民查询高峰期，几乎每天都接到查询电话，近日虽有减少，但过去4日仍有多人查询。她指，并非人人被误导，中年女子C亦接获该男子致电，对方以粗言秽语催促她付清14.3万元欠债，但女事主十分镇定，要求对方出示公司名片及相关文件，挂线后随即向「力高」查证，确认并无此事后，未再接听对方电话，力保不失。

然而，骗徒掌握详尽私隐仍令不少人恐慌。Nicole表示，来电查询的市民中，部分从未向银行借贷，最担心骗徒已掌握其个人资料，挪用到其他违法事项上，随时惹上官非。

本周一晚上，中年女子D致电「力高」，指当日下午接获自称「力高」职员的追债电话。D透露，过去曾向银行借贷，但1年多前已还清所有欠债，对突然接获追债电话感到可疑，但因对方能说出其姓名及身份证号码等资料，令她担心有诈，求证后才知自己成为骗徒猎物。

市民忧个资外泄遭挪用

对骗徒成功取得其公司的名片，Nicole怀疑与去年12月30日一个可疑查询有关。她忆述当日接获一名自称从事装修工程的人士，查询追讨债务的收费，期间曾要求她传送公司名片作证，惟其后致电对方跟进，发现电话已停止服务，怀疑有诈，便立刻在通讯软件中删除名片。

惟3日后，她陆续接获市民查询电话。她事后取得多张骗徒使用的名片，名片上的电话号码各有不同，其中一张与上述装修工程人员的电话相同。她尝试致电其他电话号码，发现全部无法接通。她估计，去年底骗徒扮作客人致电她骗取名片，再自行伪造向市民行骗，「想不到收数公司都成为骗徒猎物」。

警方发言人指，本月15日接获市民报警指怀疑遇骗，正展开调查，暂列杂项事件。

疑涉集团式操作 「快打慢」形式扰乱思绪

大律师陆伟雄提醒市民，银行或财务公司委托收数公司讨债，一般要求所有款项必须交付到相关金融机构的指定付帐户口，绝不会要求将款项转帐到私人户口，呼吁市民提高警觉。

他形容，此次事件是同类案件的「进化版」。他指，骗徒常以「快打慢」的形式扰乱市民思绪，故提醒有欠债的市民，若收到追债电话应保持冷静，联络欠款机构查证是否曾委托追收数，「不要贸然付款，fact check（查证）很重要」。

陆亦指，骗徒手法甚周密，从冒充收数公司到伪造职员证及委托文件等可见一斑。他指，骗徒涉嫌干犯「欺诈」及「制造虚假文书」。他补充，骗徒要求市民将欠款转帐至私人户口，恐已涉嫌干犯俗称「洗黑钱」的「处理犯罪得益」严重罪行；从已有多达40人接获相关电话，他相信背后涉及有组织的犯罪活动。

年近岁晚收数旺季 业界：骗徒活跃高峰期

收数公司负责人「强哥」指，农历新年前夕，不少公司要「埋数」，以发放双粮给员工，而企业间互相拖欠款项甚为常见，不少公司会在这1至2个月委托收数公司，协助追收欠款。他续称，近年市道不景，不少公司因周转不灵，即使延长还款期仍未能如期付款，令同业经常上门追款。

强哥指出，年关将至，亦是假冒收数公司骗案的高峰期。他指，行内所知，有一批过去曾从事收数工作的人士为「揾快钱」，于农历年前致电曾被讨债的「债仔」行骗。他解释，经济不景下，不少市民借贷，亦有市民以「新债盖旧债」，加上欠债市民亦害怕农历年间有债主上门，不想丢脸及惊扰拜年的亲友，骗徒看准这种心理，在年关前密集致电催促，成功逼令不少市民还款。

强哥斥责，这批骗徒冒债主之名行骗，骗取市民拟用于还债的金钱，令受害人陷入双重损失，十分可耻。

